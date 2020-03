Peinture et gants de boxe réunis dans la Colore Box

Dans une ancienne salle de classe de l’Institut Mont-Olivet a poussé une enclave bigarrée: la Colore Box. Imaginée par les peintres Kol et Damien Schwander, cet atelier de 12 mètres carrés mêle art et divertissement depuis juillet dernier. À l'image des vies de ses fondateurs, anciens employés devenus artistes professionnels, la Colore Box est une invitation à se libérer par la peinture et à «se détacher de la notion de résultat», annonce Kol.

Une fois que le lourd rideau a été tiré et que les combinaisons ont été enfilées, les participants se retrouvent à l’abri des regards et des taches de gouache. Seuls ou en groupe, les peintres improvisés se laissent aller au son d’une playlist personnalisable. Leurs alliés durant ces trente à soixante minutes sont les accessoires disposés sur l’établi. L’un d’eux, le saugrenu «double pinceau-frite» fabriqué avec une frite de piscine, permet d’obtenir des traits souples et la confirmation qu’on est ici pour s’amuser.

Moins stressante que les escape rooms, la «boîte» de Kol et Damien Schwander propose une échappatoire créative. Intergénérationnelle, aussi, puisque le plus jeune visiteur avait 2 ans, et la plus âgée 84.

En quelques mois seulement, leur coffre aux trésors géant a accumulé des centaines d’heures de lâcher-prise. La plupart d’entre elles ne laisseront comme traces que des explosions multicolores. Quelques sons filtrent à travers les parois, jusqu’aux oreilles réjouies des organisateurs. Coups de gants de boxe peinturlurés et karaokés hilares deviennent alors autant de preuves que l’exutoire a atteint son but.