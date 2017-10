Le cannabis légal sur un petit nuage

On avait l’habitude d’y voir les coquettes se faire faire les ongles. Depuis cet été, la boutique qui se trouve en haut du chemin du Levant s’est transformée en havre pour les amateurs de cannabis légal. Le Cloud Social Club est le bébé de quatre trentenaires lausannois tentés par le nouveau marché des produits contenant du cannabidiol, ou CBD. A première vue, les rayons du magasin ne regorgent pas de produits en tous genres, mais c’est le signe d’une sélection pour le moins attentive de l’assortiment. On y trouve trois sortes de cannabis contenant moins de 1% de THC, tous de production suisse, dont une variété lausannoise. Mais on découvre aussi que le CBD se décline sous forme d’huile, à consommer au goutte à goutte sur la langue pour se relaxer. Enfin, plus original que la cigarette électronique spécialement conçue pour le cannabis, des bonbons à la gomme chargés en CBD complètent la sélection. «Leur effet est assez puissant. C'est pour se relaxer et dormir», avertit Laura Benmayor, l’une des associées gérant le lieu. Décidés à surfer sur la vague du cannabis légal, les créateurs du Cloud Social Club affichent leurs ambitions: «Nous aimerions créer une véritable communauté autour de notre magasin, relève la jeune femme. A terme, une idée serait de créer un espace pour que les gens puissent fumer ensemble.» En attendant, la boutique promet de proposer bientôt des cosmétiques et du jus de pomme infusé au chanvre.

Cloud Social Club, ch. du Levant 1, Lausanne, cloudsocialclub.ch (24 heures)