Les feuilles de la maison arbre du Simplon annoncent l’automne

«Ma maison se retrouve souvent sur Instagram, elle intrigue les passants!» s’amuse Nathalie Acolas, habitante de la rue du Simplon 41. C’est depuis le premier étage de la gare, à côté de la Coop Pronto, que les curieux pourront apprécier cette demeure à la façade entièrement tapissée de vigne vierge, vigoureuse plante grimpante.

La maison arbre au siècle dernier

La petite bâtisse a vu défiler les trains, et même les gares, car sa construction remonte à la fin du XIXe siècle. Encerclée de grands bâtiments, elle est aujourd’hui la seule rescapée des maisons construites dans le quartier à l’époque. C’est en 1983 que Nathalie Acolas emménage dans la maison arbre, alors que le quartier sous-gare est encore peu prisé. Aujourd’hui propriétaire, la famille Acolas-Vidon, du nom de son mari, est courtisée par les promoteurs immobiliers, mais les propositions sont toujours déclinées. Et on comprend pourquoi: à l’approche de la maison, le feuillage étouffe le brouhaha de la gare, produisant une atmosphère champêtre. Selon les saisons, le chant des oiseaux égaie les oreilles des passants, validant le nom L’Alouette vissé au-dessus de la porte d’entrée.

Est-elle menacée par le chantier de la gare? «A part le muret d’enceinte, qui risque d’être abattu et reconstruit après les travaux, la maison n’est pas en danger», assure la propriétaire. En revanche, si vous voulez apprécier la maison dans toute sa splendeur, dépêchez-vous car elle a revêtu son beau manteau d’automne, qu’elle abandonne en hiver. (24 heures)