Là où le café se déguste au milieu des livres d’art

C’est un café tout simple, mais qui n’oublie pas de miser sur une idée originale à Lausanne. Coffee Page, qui vient d’ouvrir tout près du Conservatoire, propose de savourer des tasses fumantes tout en feuilletant des livres d’art, d’architecture ou de design. Cette idée vient de Jean Kehlhofer, jeune décorateur reconverti, qui avoue avoir toujours voulu ouvrir un café.

«En feuilletant un livre d’art, on peut s’évader un bref moment au lieu d’être collé à son téléphone. On peut aussi se plonger dans un roman.» Il y a du choix, car les rayonnages arborent déjà une intéressante collection d’ouvrages, qu’il est possible d’acquérir.

Côté café, torréfié localement, différentes origines sont au menu, sans en faire trop. On vous le prépare à la machine ou au filtre papier, qui donne des saveurs plus douces, selon le patron. Le tout avec des petits gâteaux dans une ambiance qui invite à s’éterniser.