«Moto et skate, c’est la même adrénaline»

Planches de skateboard et casques de moto cohabitent pacifiquement au Temple Speed Shop, enseigne installée dans l’alignement de boutiques du Flon baptisé Les Garages. «Plutôt que de les opposer, on a voulu faire un magasin qui unit les mouvances», explique Robert Partouche, le fondateur de cette petite chaîne qui dispose aussi de points de vente à Martigny, à Bex et à Genève.

Toutes les marques proposées ont en commun d’avoir une histoire et de proposer des produits de qualité: baskets Vans, pantalons Dickies, casques Bell ou tee-shirts Deus Ex Machina. Le décor et l’assortiment du lieu sont dans le trend de mélange des genres dont le festival Wheels & Wave, à Biarritz, est devenu l’emblème: vieux bois, pierre, beaux cuirs, tissus épais.

Des événements prévus dans le futur

«Les motards, les skateurs, mais aussi les vététistes ou les paddleurs sont tous des passionnés à la recherche d’adrénaline et de sensations de glisse, explique le patron, lui-même pratiquant convaincu. On veut donc que nos boutiques soient aussi des lieux de rencontre conviviaux, où les clients peuvent se rencontrer et partager leurs passions.» L’organisation d’événements est également prévue dans le futur.

Pratiquant la descente en rollers et en longboard, Julien Maillard est très à l’aise derrière le comptoir. «La clientèle ici est très mélangée. De tous âges, mais principalement masculine, même si quelques filles viennent pour les skates.» Pour aider les novices et leur monter, par exemple, leurs nouvelles roues de skate, le vendeur dispose même d’un petit atelier au sous-sol. L’occasion de découvrir un nouveau lot de casques de moto pailletés.