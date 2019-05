Ostensiblement authentique, le «magasin de pain» Sous-Gare

Le tableau noir, le mobilier en bois vieilli… C’est le décor choisi par Laurent Buri et Thomas Marie pour mettre en valeur leurs créations boulangères, qui viennent de s’installer dans le quartier Sous-Gare de Lausanne. Ils avaient choisi Vevey, l’an dernier, pour lancer leur concept de «magasin de pain», ou Bread Store. Un nom un brin provocateur qui cache toutefois la volonté de proposer une production de boulangerie authentique, certifiée par le col bleu-blanc-rouge qu’arbore la veste de travail de Thomas Marie pour son titre de Meilleur ouvrier de France.

Les deux associés mettent en avant la fraîcheur de leur production, où le travail de boulangerie se fait de façon traditionnelle, au levain naturel. Leur laboratoire, au nord de la ville, compte trois chambres destinées à lever les différents types de pâtes selon leurs propres besoins. Et si la cuisson de certains pains se termine directement au point de vente, ceux-ci n’ont pas connu la réfrigération. «On travaille de nuit, on moule chaque pain à la main, explique Thomas Marie. On a même rangé à la cave la machine qu’employaient nos prédécesseurs.»

La réputation de cette jeune enseigne a précédé son arrivée officielle. Dimanche dernier, le point de vente de l’avenue d’Ouchy – ouvert en catimini – a été pris d’assaut. Il faut dire que la mise en scène de ces pains attire le regard. Leurs croûtes se détachent sur un fond d’ardoise et, juste sous le nez du visiteur, les viennoiseries dorées au jaune d’œuf sont alignées au cordeau. Parmi elles, la brioche au feuilleté parfait joue la star. Modeste, toutefois: les prix affichés ne laissent pas soupçonner que ces produits s’affichent également sur la table de certains grands hôtels de la région. (24 Heures)