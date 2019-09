Taï-chi, médecine chinoise et cours de langue sous un même toit

Chinatang vient d’ouvrir ses portes au centre-ville, dans un local qui sent bon le neuf. Le lieu a ceci d’original qu’il regroupe un centre de soins et de culture chinoise.

Les traitements de médecine chinoise traditionnelle seront administrés par Yan Qu, thérapeute expérimentée reconnue par les assurances complémentaires. Acupuncture, ventouses, phytothérapie, diététique: de quoi prévenir le mal et traiter des maux variés (allergies, asthme, douleurs, acouphènes, obésité, eczéma, troubles menstruels, migraines, torticolis…)

La patronne du centre, Haiyun Tang (photo), est titulaire d’un diplôme d’éducation physique de l’Université de Shanghai et professeure de taï-chi et de qi gong. Elle donnera des cours sur place pour tous niveaux. «J’ai travaillé comme secrétaire dans un cabinet médical, explique-t-elle. C’est ce qui m’a donné l’idée d’allier les deux choses. La pratique du taï-chi et du qi gong peut être considérée comme un complément à la médecine chinoise traditionnelle. Je veux aider les gens à trouver leur équilibre.» Chinatang propose aussi des cours de langue et de culture chinoise.

Chinatang, rue Dr-César-Roux 28. www.chinatang.ch