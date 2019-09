Une association incite à tendre la gourde pour faire le plein d’eau

Le message est clair comme de l’eau du robinet: «Dis non au PET, adopte une gourde et fais le plein.» C’est la raison d’être de l’association Fais le Plein!, lancée par Sandra Silvestri. Durant un voyage aux États-Unis, cette dernière constate qu’il y a «des fontaines à boire disponibles partout dans les lieux publics et que l’eau potable est accessible à tous, librement et en tout temps». Elle décide donc de s’engager pour une meilleure visibilité du réseau en Suisse tout en sensibilisant à la problématique des déchets plastiques.

Faire profiter de l'eau potable suisse

Depuis 2017, dans le cadre du projet L’EAUsanne, elle «met en valeur les 366 fontaines lausannoises par le biais d’un recensement et de photos partagées sur les réseaux sociaux de l’association». Et depuis le mois de juin, elle propose aux commerçants de placarder sur leur vitrine un autocollant indiquant qu’ils acceptent de remplir gratuitement la gourde des passants. «Cette initiative est née en Angleterre, où elle a bien fonctionné, puis elle a essaimé dans de nombreux pays. J’ai souhaité la transposer en Suisse. Nous avons une eau potable d’excellente qualité, faisons en sorte que tout le monde en profite», explique Sandra Silvestri. Soutenue par Sylvain Marendaz et Laurent Perrinjaquet, elle a déjà distribué neuf autocollants à Lausanne, notamment à la sandwicherie Al Sacco de Lea Bettua, et un à Yverdon.

Sur le site de l’association, une carte regroupe les emplacements des fontaines et des commerces qui jouent le jeu. Pour la suite, Sandra Silvestri ne manque pas d’idées. «Nous voulons œuvrer avec les autorités et les écoles à la mise en avant de l’eau potable dans l’espace public.» L’association est en relation avec la Municipalité de Lausanne et a déjà participé à la Journée mondiale de l’eau en organisant, avec la Ville, un tour des fontaines pour les enfants. Bientôt, il sera possible d’acheter une gourde en ligne. En attendant, ceux qui souhaitent soutenir l’association peuvent devenir membres moyennant une cotisation de 40 fr. par an.