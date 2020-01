Un site internet pour «disCréditer» Credit Suisse

Après la publication du communiqué de presse du Credit Suisse suite à l'acquittement de douze activistes du climat, ils publient un site web pour y répondre point par point avec «des faits».

Dans un communiqué, ils ont rappelé que la justice avait «reconnu le danger imminent que constitue l’urgence climatique» et qu'il était temps que «l’économie, et en Suisse notamment la place financière, prenne conscience de ce danger et applique toutes les mesures nécessaires pour sauver l’humanité.» Ils reprochent à Credit Suisse de «ne pas en prendre le chemin».

Mardi après-midi, les activistes ont occupé la banque UBS au centre de Lausanne, scandant notamment: «Si vous le brûlez, vous nous tuez», tout en déversant du charbon dans le hall central. Ils sont restés sur les lieux pendant plusieurs heures.

Pour rappel, ce lundi, douze activistes du mouvement Lausanne Action Climat ont été acquittés d'avoir occupé en novembre 2018 une succursale lausannoise de Credit Suisse. Une décision considérée par beaucoup comme «historique». Baptisée «Si Roger savait», cette action visait à dénoncer «l’hypocrisie» de la deuxième banque du pays, «qui s’associe, campagne de pub après campagne de pub, à l’image positive de Roger Federer tout en participant sans vergogne à la destruction de l’environnement et au réchauffement climatique», dénonçait le collectif, qui pointe ses investissements dans les énergies fossiles. Leur acquittement est considéré par beaucoup comme «une décision historique».

Le procureur général, Éric Cottier, a fait appel de la décision communiquée lundi.