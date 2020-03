Situation «extrêmement préoccupante»: les mesures vaudoises

Le nombre de personnes infectées, donc de cas sévères et d’hospitalisation, croît de façon exponentielle. Un constat qualifié d’«extrêmement préoccupant» par la ministre de la Santé, Rebecca Ruiz. «Nous devons faire tous les efforts pour limiter ce nombre, sinon le système sanitaire va saturer, à l’instar de ce que vit le Tessin.» Le dispositif de prise en charge sera musclé pour «protéger» les hôpitaux, en coordination avec les institutions sociosanitaires parapubliques et privées.

La centrale téléphonique des médecins de garde ainsi que la capacité des cabinets médicaux et des visites à domicile seront renforcées. Pour éviter de déplacer les résidents en EMS, l’intervention d’équipes mobiles est prévue. Possibles aussi: des transferts interhospitaliers si les lits en soins intensifs devaient manquer ici ou là. Les cliniques privées en mettent à disposition. Rebecca Ruiz lance un appel aux médecins installés pour du renfort: «Nous avons besoin de plus de monde.» Des étudiants en médecine ont été approchés pour épauler le CHUV, mais pour l’instant la réorganisation se fait à l’interne. Une partie des membres du personnel administratif, anciens soignants, ont remis leur blouse blanche.

Pour libérer des forces, les hôpitaux et cliniques vaudoises déprogramment les opérations non urgentes nécessitant plus de deux jours d’hospitalisation. Une pose de prothèse de hanche, typiquement. En EMS, les visites seront limitées à 2 personnes, avec un contrôle sanitaire à l’accueil. Les autorités prient la population d’annuler toutes les visites à l’hôpital et demandent aux 65 ans et plus de restreindre les contacts sociaux. «Aujourd’hui, le dispositif peut faire face, indique Denis Froidevaux, chef de l'État-major cantonal de conduite. Notre but est de pouvoir répondre la même chose demain. C’est terra incognita. Les deux prochaines semaines vont être déterminantes.»

L’État reste vague sur le nombre de lits de soins intensifs à disposition (de 50 à 80) et de respirateurs (le CHUV en déclare 130). «A priori, on en a assez», indique Rebecca Ruiz au sujet des machines. «Notre canton a plutôt de la chance sur ce point, ajoute Karim Boubaker, le médecin cantonal. Est-ce que ça suffira? Je ne peux pas vous répondre.» À partir de combien de cas sérieux le système sanitaire ne pourra plus faire face? «On ne sait pas. La capacité d’augmenter au fur et à mesure dépend du nombre de personnes hospitalisées. On s’adaptera.»

«La pression monte mais on a suffisamment de capacité hospitalière pour faire face à un afflux», assure Patricia Albisetti, secrétaire générale de la Fédération des Hôpitaux vaudois. À l’Hôpital intercantonal de la Broye, c’est flux tendu. «On arrive a gérer les cas pour le moment, indique Christian Aebi, porte-parole. Le niveau de préparation correspond aux besoins mais peut-être que demain, nous seront débordés… Tous les hôpitaux s’attendent à avoir un tsunami, puis une décrue.» Des renforts sont prévus via des pools d’infirmiers, notamment. L’annulation des vacances du personnel est envisagée, sur le modèle du CHUV.

Une piste aussi explorée par le Groupement Hospitalier de l'Ouest Lémanique. Le 12 mars, 6 patients Covid-19 y étaient pris en charge. «On a de la marge mais on est au tout début de l’épidémie, indique le directeur général, Daniel Walch. On peut accueillir 7 patients aux soins intensifs avec des respirateurs.» Dès mardi, un bâtiment modulaire posé devant l’hôpital prendra en charge les patients suspects. La crainte de Daniel Walch: une pénurie de professionnels. «D’après les chiffres italiens, on peut avoir de 15 à 20% du personnel soignant en quarantaine. On a déjà augmenté autant que possible nos équipes mais si tous les hôpitaux suisses cherchent 15% de personnel en plus, on n’y arrivera pas. Le marché est déjà sec. Mais le gros défi, c’est les frontières. Un quart de nos collaborateurs sont des frontaliers. Et si la France décidait de réquisitionner son personnel soignant, ce serait très problématique.»