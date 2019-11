Six ans et une expulsion pour le braqueur lyonnais

Le braqueur lyonnais de 29 ans jugé par le Tribunal criminel de La Côte a été condamné, jeudi, à 6 ans de prison et 10 ans d’expulsion du territoire suisse. Il a notamment été reconnu coupable de brigandage, vol, lésions corporelles et violation de domicile. Le 9 avril 2018, il avait attaqué, avec deux complices non identifiés, une station-service à Signy. Les deux employées avaient été menacées, violentées puis enfermées dans un local tandis que les malfrats repartaient avec 35'000 francs et des clés d'accès.

Quatre mois plus tard, le braqueur était revenu dans la région avec l’intention de «voler un véhicule puissant», toujours avec deux complices. Après s’être emparé d’une tondeuse à Aubonne, le trio était entré par effraction dans un logement pour récupérer les clés de la Maserati garée devant. Repartis avec la voiture et pris en chasse par la police, les voleurs avaient cumulé les infractions sur l'A1, percutant plusieurs véhicules et blessant grièvement le conducteur d’une moto. Après avoir planté leur bolide, ils avaient tenté de s’échapper à pied. Deux d’entre eux avaient été interpellés.

À l’audience, lundi, le jeune homme qui doit encore purger 5 ans et demi de prison pour des condamnations en France a reconnu la majorité des faits. Il a aussi expliqué avoir pris conscience de son parcours criminel et vouloir «prendre un autre chemin». Un repenti qui a «laissé une impression de sincérité» au procureur, lequel avait néanmoins requis 8 ans de prison et 10 ans d'expulsion du territoire.

Les juges ont indiqué avoir pris en compte cette «amorce de prise de conscience» tout en relevant «la situation familiale et financière extrêmement précaire» du trentenaire. Ils ont toutefois souligné «la culpabilité extrêmement lourde» de celui qui s’est jusque-là «obstiné dans la délinquance». Dans son jugement, le tribunal relève que le motocycliste percuté sur l’A1 est «miraculeusement vivant» et pointe notamment «les risques inconsidérés pris lors d’une course-poursuite folle et d’une fuite à pied insensée» à travers les voies de circulation. Un appel est possible sous dix jours.