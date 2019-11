Des slogans contre les féminicides collés partout

Sur des murs, des rampes d’escalier, voire sur des portes. Dans la nuit du dimanche 24 au lundi 25 novembre, de nombreux supports ont été recouverts de slogans dénonçant les féminicides, et ce aux quatre coins du canton. Un appel à l’affichage avait été lancé dans le prolongement des manifestations de samedi, en Suisse et dans le monde entier, dans le cadre de la Journée internationale de l’élimination de la violence à l’égard des femmes.

Plus précisément, le site Renverse.co invitait à agir «de façon décentralisée et indépendante» afin que «les habitant·x·e·s de Suisse se réveillent dans des villes recouvertes de collages dénonçant le système patriarcal qui tue et oppresse les femmes*». L’astérisque définissant «toute personne qui n’est pas un homme cisgenre».

Une liste de slogans était proposée, parmi lesquels «Aux femmes* assassinées, le monde indifférent», «Le cœur bat, l’amour pas» ou encore «Femmes* battues: on vous croit». À Lausanne, «une centaine de femmes réparties en plusieurs groupes se sont mobilisées», rapporte une participante. Elles ont par exemple placardé le message «Elle le quitte, il la tue» sur un mur au bord de l’avenue de Morges (voir photo) ou «L’amour ne cogne pas» au passage des Saugettes. «En ce qui nous concerne, nous ne faisons pas partie d’un collectif officiel. On agit ponctuellement car c’est une forme qui nous convient bien et on continuera à le faire», ajoute la jeune femme. Les dates du 8 mars et du 14 juin sont déjà cochées.

La plupart des participantes s’étaient réunies en amont pour préparer leurs affiches et se répartir les différentes zones de la ville. «Mon groupe a collé une quarantaine de slogans en deux heures, autour de minuit. Il nous fallait être rapide pour minimiser les risques. J’ai tout de même eu vent d’arrestations, notamment pour des affichages sur des espaces publicitaires», poursuit-elle. La police lausannoise confirme huit interpellations. «Des dénonciations ont été établies pour infraction au règlement sur les procédés de réclame», précise le chargé de communication Sébastien Jost. Elles déboucheront sur des amendes.