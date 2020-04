Les soignants ont peu recours aux nouveaux outils de soutien psychologique

Les soignants vaudois ne se ruent pas sur les outils de soutien psychologique mis à leur disposition depuis le début de la crise sanitaire. «Il semble en effet que ça se passe bien pour la majorité des équipes, ce qui témoigne probablement aussi du fait que notre système de soins n’est pas débordé, contrairement à ce qui a pu se passer dans d’autres pays», observe Laurent Michaud, responsable de l’Unité urgences et crise du Service de psychiatrie de liaison du CHUV. Il rappelle qu’une ligne téléphonique cantonale est à disposition de tous les professionnels, en parallèle de celle qui existe pour la population. Les spécialistes qui répondent aux appels sont d’ailleurs les mêmes: des psychiatres, des psychologues ou des infirmiers en psychiatrie.

«Le volume d’appels est assez faible. En ce qui concerne spécifiquement les demandes de soutien psychologique au sein du personnel du CHUV, nous en avons une dizaine par semaine», rapporte Laurent Michaud. Ce dernier précise que cette hot-line est un outil parmi d’autres, puisque le personnel peut se tourner directement vers l’équipe de psychiatrie de liaison, à l’interne, ou préférer un soutien privé.

Des changements majeurs pour les soignants

Dans les appels reçus, certaines difficultés reviennent régulièrement, à savoir la peur d’une contamination pour soi et pour son entourage ou la gestion de l’hospitalisation et, plus encore, de la fin de vie pour des patients qui sont privés des visites de leurs proches. «C’est aussi une période où il a fallu mettre en place rapidement de nouveaux dispositifs sans passer par les voies de consultation habituelles. Cela implique des changements majeurs et parfois abrupts pour de nombreux soignants, dont certains peuvent s’en trouver déstabilisés, ajoute Laurent Michaud. Finalement, il y a parfois des frustrations chez celles et ceux qui aimeraient se rendre encore plus utiles alors que l’activité de leur service a diminué et pour qui il n’y a pas de missions spécifiques liées à la pandémie.»

À l’Hôpital Riviera-Chablais de Rennaz, une «consultation spécialisée, réactive et confidentielle» est à disposition depuis près de deux semaines. Elle a été mise sur pied par Milica Spasojevic et Luca Leardini, respectivement médecin adjointe et psychologue adjoint à l’Unité soins psychiatriques accueil, urgence et liaison de la Fondation de Nant, basée à l’hôpital. «Nous n’avons pas encore eu de demandes à ce jour, mais nous avons réalisé une brochure à destination des soignants et sommes prêts à les écouter», indique Milica Spasojevic.

Eux aussi observent «un climat de travail supportable» et «des soignants qui ont les capacités de s’adapter». Ils imaginent que les mesures d’anticipation et la préparation du personnel ont pu permettre de mieux gérer la crise. «Et peut-être que certains préfèrent se tourner vers les voies habituelles, comme leur hiérarchie, les syndicats ou la médecine du travail, envisage Luca Leardini. Mais il est aussi possible qu’ils ne ressentent pas encore les choses, parce qu’ils sont focalisés sur leur travail, et que ça vienne dans un second temps.» La consultation reste donc à disposition pour une prise en charge de quelques séances.