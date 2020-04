Simonetta Sommaruga a pris le pouls des soignants du CHUV

Après Bâle et le Jura bernois, la présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga, s’est déplacée mardi matin dans le canton de Vaud, l’un des plus touchés par la pandémie de coronavirus. Histoire d’être en contact avec le terrain et de saisir toutes les nuances régionales de la crise sanitaire. C’est l’épicentre vaudois que la conseillère fédérale a exploré, c’est-à-dire le CHUV, rencontrant notamment le personnel des Urgences et de l’unité de soins intensifs. Et s’entretenant, bien sûr, avec le Conseil d’État.

Hommage

Les journalistes n’étaient pas conviés à cette visite. Une conférence de presse d’une heure, en début d’après-midi, a toutefois clos la séquence. L’occasion pour Simonetta Sommaruga de rendre un hommage appuyé au personnel soignant, mais aussi «aux personnes qui lavent les draps, nettoient les locaux, transportent le matériel, s’occupent de l’administration», avec mention spéciale pour les EMS, «où un travail extraordinaire se fait».

«Jusqu’ici, notre système de santé fonctionne bien, mais ce n’est pas le moment de baisser la garde»

La ministre vaudoise de la Santé, Rebecca Ruiz, a répété que le système sanitaire n’était pas submergé, grâce à sa réorganisation et à la mutualisation des lits, des compétences et des efforts de tous les partenaires: hôpitaux, CHUV, cliniques privées, acteurs de la santé communautaire. De quoi conforter Simonetta Sommaruga dans son constat: «Jusqu’ici, notre système de santé fonctionne bien. Il s’est adapté et a tenu, grâce à l’esprit d’anticipation de ses responsables et grâce aussi à la population qui, dans sa grande majorité, respecte les normes d’hygiène et de distance. C’est un soulagement, mais ce n’est pas le moment de baisser la garde.»

C’est que dans la société civile de plus en plus de voix s’élèvent pour demander, sinon un allégement immédiat des mesures de confinement, du moins une stratégie de sortie, synonyme de redémarrage de l’économie. La présidente de la Confédération l’a admis: «La population et les entreprises ont besoin d’une perspective. Le Conseil fédéral va en discuter», a-t-elle promis, se gardant bien – collégialité oblige – d’évoquer ne serait-ce qu’un embryon de planning d’après-pandémie.

Les conséquences économiques dévastatrices de la crise ont naturellement occupé les élus. La présidente du Conseil d’État Nuria Gorrite a abordé avec son homologue du Conseil fédéral la question des transports publics et la manière de relancer leur attractivité le moment venu. Le ministre vaudois Philippe Leuba s’est, lui, félicité de la disponibilité des sept Sages qui, en se déplaçant, peuvent «percevoir les réalités diverses des cantons, qui n’ont pas tous le même tissu social et économique». Ainsi, a-t-il illustré, le report des Jeux olympiques a un impact particulier dans le canton de Vaud, où une soixantaine de fédérations sportives ont leur siège. «Elles emploient 3500 personnes et seront dépourvues, cette année, des redevances liées à l’organisation des JO, tandis que leurs charges fixes demeurent.»

Un pain pour cadeau

Le pays n’est pas à l’arrêt, a tout de même insisté Simonetta Sommaruga: «Il y a beaucoup de monde qui travaille, mais on attend des employeurs qu’ils fassent tout pour protéger clients et employés. Sous conditions, c’est possible. Les boulangeries ne peuvent accueillir que deux clients à la fois. Moi aussi, le samedi matin, j’attends une demi-heure dans la file, et ça marche», a-t-elle évoqué. Confirmant là sa tendresse pour la mie, elle qui avait fait le buzz en présentant ses vœux de Nouvel An depuis sa boulangerie de quartier.

Pour la petite histoire, les autorités vaudoises ont d’ailleurs satisfait sa fibre «panophile» en lui offrant un pain du Gros-de-Vaud, dont les 20 ans auraient dû être fêtés lundi.