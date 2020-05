Portrait – Sonya Butera, socialiste sur le tard et présidente en avance La dentiste a fait une arrivée précipitée au perchoir du Grand Conseil. Jérôme Cachin

Un jour, Sonya Butera présidera à nouveau le Grand Conseil dans son hémicycle à Lausanne. Pour l’heure, la salle yverdonnoise de la Marive accueille les députés. Jean-Paul Guinnard

Pour arriver à présider le parlement vaudois, il y a plus traditionnel. La dentiste socialiste Sonya Butera y sera parvenue plus vite qu’elle ne l’aurait imaginé, après un chemin semé d’inattendus, et en brûlant les étapes malgré elle. Ce mardi 12 mai, elle préside donc à nouveau le plénum du Grand Conseil à Yverdon, mis aux normes OFSP.

Sonya Butera était encore largement inconnue du grand public début janvier. Soudain, un coup de tonnerre a secoué le petit monde politique vaudois. Le président du Grand Conseil, l’UDC Yves Ravenel, est condamné pour avoir menacé sa future ex-épouse un an plus tôt. Une semaine de polémique plus tard, il démissionne et Sonya Butera, première vice-présidente, reprend le flambeau.

Selon le tournus politique traditionnel, elle allait de toute façon être la première citoyenne du canton pour une année depuis le 1er juillet 2020. Aujourd’hui, déjà, elle l’est presque. La première vice-présidente est précisément «présidente ad interim», depuis le 14 janvier.

«Focalisée sur ma tâche»

«Dès la démission de M. Ravenel, j’étais focalisée sur ma tâche, se souvient-elle. Se confronter aux urgences, c’est un peu ce que savent faire tous les soignants. Il était important que l’institution continue à fonctionner.» Et elle a fonctionné autant que possible en période de pandémie. Seuls son bureau et des commissions ont maintenu en activité la vie parlementaire confinée, ces dernières semaines.

«Avec les autres membres du Bureau, je viens de vivre une période de travail plutôt prenante. La charge de travail qui a suivi la démission de M. Ravenel me semble, rétrospectivement, bien légère», note-t-elle en s’apprêtant à prendre le chemin d’Yverdon. La citoyenne de Crissier avait certes déjà présidé le Conseil communal en 2016-2017. «Disons que je savais faire du tricycle, et que j’ai dû vite apprendre à faire du mountain bike», sourit-elle.

La politique est aussi faite de jeux de chaises musicales. En juillet 2019, elle remplace Nicolas Rochat Fernandez au bureau du Grand Conseil, parti pour défendre son siège à Berne. Il y avait remplacé Rebecca Ruiz, élue au gouvernement cantonal en remplacement de Pierre-Yves Maillard, désormais président de l’USS.

Surnommée «l’impromptue»

Auparavant, lors des élections pour le Grand Conseil de 2017, Sonya Butera avait fait plus de voix que lui sur Crissier. «Sur la liste socialiste du district, ce n’est pas très facile de se faire élire députée quand on est de Crissier, face à la force des sections de Renens, Prilly ou Écublens», explique le socialiste établi à Renens. Certains de ses camarades la surnomment encore «l’impromptue».

Et par-dessus le marché, Sonya Butera n’a adhéré au PS qu’après avoir emménagé en 2005 à Crissier. Jusqu’alors, son militantisme se limitait à quelques manifs et une grève de la fonction publique genevoise. D’ailleurs, il y a un peu de ces intonations du bout du lac, dans sa voix. Mais ce n’est pas pour autant une grande gueule. Cette discrète se définit «comme un second rôle féminin». Ah bon? «Si vous n’avez que des divas, personne ne s’écoute parler», justifie-t-elle.

Un accent lointain

Son accent contient aussi un je-ne-sais-quoi venu de plus loin. C’est que Sonya Butera est une Canadienne anglophone, née en 1965 à Fredericton, dans le Nouveau-Brunswick. Quand la province passe au bilinguisme officiel, son père, mal à l’aise en français, choisit de quitter son poste de prof à l’université. Il travaillera comme ingénieur à Toronto et à Ottawa.

Recruté par l’OMS, il emmène sa famille un an et demi en Afghanistan dans un programme d’accès à l’eau. En 1972, elle s’implante à Genève, dans le quartier des Pâquis. Sonya Butera choisira des études de médecine dentaire à l’Uni de Genève. Elle y sera ensuite enseignante et chercheuse, puis dentiste d’hôpital. Après avoir été dentiste scolaire à Renens, elle exerce aujourd’hui son métier principalement pour la Fondation de Lavigny. Mère de trois enfants, elle est mariée à un prof de psychologie sociale à l’Uni de Lausanne.

Contre le ronronnement

«Je suis très impressionné par son énergie et ses compétences», assure Pierre-Yves Maillard, de trois ans son cadet. Engagée dans la commission de santé publique du Grand Conseil, elle a développé «des arguments d’une grande finesse, très écoutés en commission» lors du débat sur la prise en charge des soins dentaires. Stéphane Rezso, député et syndic de Crissier, ne tarit pas d’éloges. Sonya Butera est «formidable, très respectueuse, à l’écoute, mesurée, une scientifique attachée à l’objectivité». Venant d’un libéral-radical, le compliment la ferait passer pour une centriste. Elle se dit solidement ancrée à gauche.

Pourquoi a-t-elle choisi le Parti socialiste, au fait? «Mes valeurs sont la justice sociale, de l’égalité dans l’accès aux soins notamment, du maintien des droits, toujours plus fragiles qu’on le croit, affirme-t-elle. J’aime beaucoup la Jeunesse socialiste, c’est un peu le surmoi des socialistes, qui les rappelle à l’ordre par moments, c’est salutaire et ça peut éviter au parti de tomber dans le ronronnement du pouvoir.»

En dehors de la politique et des soins dentaires, Sonya Butera se nourrit de littérature et de montagne. Elle met au sommet de sa bibliothèque «La vie devant soi», de Romain Gary, adore le ski et parcourt Kandersteg - Loèche-les-Bains avec aisance l’été: «J’adore l’Oberland bernois, mais je ne le dis pas trop. Au vu de l’histoire vaudoise, certains pourraient m’en vouloir», plaisante-t-elle.