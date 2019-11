Un demi-million envolé, la femme de ménage libérée

Un demi-million de francs volatilisés. «Abracadabra! démarre le procureur. Voilà comment on pourrait résumer les déclarations de la prévenue.» Cette femme de 52 ans, originaire de Bosnie-Herzégovine, répondait mardi d’usure par métier devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne. Elle était soupçonnée d’avoir obtenu 530'000 francs, entre juin 2009 et décembre 2012, en profitant de la confusion intellectuelle de la dame âgée chez qui elle faisait le ménage. L’acte d’accusation fait état de 182 prélèvements dans trois établissements bancaires et de vols au domicile de la victime.

Avant de requérir une peine privative de liberté de 4 ans, le Ministère public a pointé «la culpabilité écrasante de la prévenue», qui a «abusé d’une situation de faiblesse sans le moindre scrupule». Sur la base de témoignages, le procureur et l’avocat de la défense se sont appliqués à démontrer que les capacités de cette dame née en 1918 se sont fortement dégradées à partir de 2007. «Elle oubliait ses rendez-vous, peinait à se déplacer.» Surtout, «elle sortait peu, ne retirait presque pas d’argent et n’avait pas un train de vie dispendieux», se contentant des sommes que lui remettait sa fiduciaire. «Sa situation de détresse était parfaitement identifiée par la prévenue», s’emporte Peter Schaufelberger, avocat de la partie plaignante. La femme de ménage admet avoir accompagné la victime à la banque et même y être parfois allée à sa place mais nie avoir encaissé l’argent des retraits. Elle a finalement été licenciée en décembre 2012, date à laquelle les retraits frauduleux ont cessé.

Qui en profitait vraiment?

Problème, les 530'000 francs en question ont disparu. «Aucune somme retrouvée, aucun versement suspect, aucun signe d’une augmentation de son train de vie, pas de virement à l’étranger et aucune trace d’argent réinvesti en Bosnie», tonne Ludovic Tirelli, avocat de la défense. Pour lui, les facultés intellectuelles de la victime se sont dégradées à partir de 2012, bien après les premiers retraits d’argent suspects. Et, contrairement à l’accusation, il affirme que la femme de ménage n’était pas seule à interagir avec la lésée. «En réalité, il y a du monde autour de cette dame : un concierge, d’anciennes élèves, une nièce… Sa famille venait la voir quand elle en avait besoin, ça ne veut pas dire jamais, ça veut dire qu’elle venait dans un but intéressé.» Me Tirelli a donc plaidé l’acquittement, jugeant qu’il manquait de preuves concrètes et que quelqu’un d’autre aurait très bien pu profiter du pactole.

L’enquête n’a mis qu’un élément embarrassant en lumière. Lors d’une perquisition chez la femme de ménage, en 2014, trois documents sont retrouvés dans une armoire: la lettre de transmission d’une carte PostFinance, un courrier comprenant le code de cette carte et un extrait de compte, tous au nom de la victime et datés de 2009. C’est justement avec cette carte que 146 des 182 retraits suspects ont été effectués. Un élément accablant d’après l’accusation. La défense, elle, soutient que ces documents étaient dans la poche d’un vêtement de la victime, que la femme de ménage ne le savait pas et qu’elle a emporté ce vêtement chez elle pour le laver. Elle aurait oublié de les restituer.

Une version «pas complètement fantaisiste» d’après les juges, qui, dans toute cette affaire, relèvent «des indices mais pas de preuves». Le tribunal constate que les retraits suspects sont signés de la main de la victime et que certains ont été effectués à des heures où la femme de ménage n’était normalement pas libre (ndlr: elle est par ailleurs salariée à 50%). Alors, même s’il est évident «qu’une ou des personnes ont profité de la confusion de la victime pour obtenir des avantages et des libéralités indues», il existe un «doute raisonnable» sur leur identité. Ce dernier profite à la prévenue, qui repart libre.