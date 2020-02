La subvention à la Grève du climat interpelle

Après l’affaire du fonctionnaire militant d’Extinction Rebellion, en voilà une autre qui donne de l’urticaire à l’opposition de droite. La RTS, qui a débroussaillé le maquis financier de la Grève du climat pour y voir clair, révélait jeudi que le collectif comptait l’État de Vaud au rang de ses donateurs. Une subvention de 10'000 francs a été octroyée par le Service de protection de la jeunesse (SPJ) aux organisateurs du meeting Fridays for Future, qui a réuni à Lausanne 430 jeunes de plusieurs pays – dont Greta Thunberg – début août.

L’UDC et le PLR vont interpeller le Conseil d’État pour obtenir des explications. Dans leur communiqué, les libéraux-radicaux soulèvent que, légalement, ces aides «ne doivent soutenir aucune forme de prosélytisme» et sont réservées à des projets «qui, sans le soutien du SPJ, seraient déficitaires». Or, Fridays for Future a finalement dégagé 75000 francs de bénéfice, ce qui a même amené l’association SMILE, organisatrice de l’événement, à rétrocéder une partie de la subvention à l’État. Le relevé de la Banque alternative suisse fourni par la Grève du climat fait état d’un versement au département de 3596 francs et 75 centimes, exécuté le 18 février.

C’est le délégué cantonal à la Jeunesse, Frédéric Cerchia, qui accorde ces subsides. Il explique: «Nous recevons une trentaine de demandes par année, et en validons environ vingt-cinq. Ce qui nous intéresse, c’est que les jeunes développent des compétences et se responsabilisent en menant à bien des projets. Nous avions déjà soutenu une marche pour le climat en 2015, organisée un groupe scout, par exemple.»

La loi fixe quinze critères de recevabilité à ces demandes de subvention «et la Grève du climat les remplissait tous, poursuit Frédéric Cerchia. On parle d’une manifestation qui a eu lieu sur le campus de l’UNIL, soutenue par la Ville de Lausanne, dans laquelle était impliquée la Protection civile. À l’époque, le collectif était embryonnaire et ne prônait pas encore la désobéissance civile.»

Demande hors délai

D’ordinaire, un comité composé de jeunes et de professionnels de la jeunesse émet un préavis sur les dossiers, mais il ne s’est pas réuni cet été-là. «La demande nous est arrivée hors délai mais dans ce cas-là, nous essayons tout de même d’y donner suite», note le délégué. Le fait que lui-même est socialiste comme le trésorier de la Grève du climat, Kelmy Martinez, n’a joué aucun rôle, assure-t-il. «Je ne le connaissais pas et n’ai appris son appartenance à la Jeunesse socialiste que plus tard.»

La Grève du climat Vaud a créé deux associations: SMILE, pour organiser le meeting d’août, puis «Les ami.e.x.s de la Grève du climat Vaud» pour financer ses actions et notamment sa campagne électorale au Conseil d’État. Trésorier des deux entités, Kelmy Martinez certifie que la subvention n’a été utilisée que pour Fridays for Future. «Nous avons justement créé deux entités distinctes à cette fin», certifie-t-il.

L’UDC dénonce «les liaisons dangereuses entre l’État de Vaud et les sociétés-écrans du giron socialiste». «Il y a une connivence entre les milieux de gauche, l’État et ces mouvements qui donnent l’illusion d’être l’expression spontanée de la société civile alors qu’ils sont souvent pilotés par des activistes socialistes ou verts», lance le président Kevin Grangier, qui juge «inadmissible que de l’argent public soit hypocritement versé» à ces entités. Les suites politiques de cette histoire se joueront au Grand Conseil.