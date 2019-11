Sursis pour les responsables d’un accident de grue

Des trois hommes poursuivis à la suite d’un dramatique accident de chantier en 2016, le patron de l’entreprise de construction est le plus lourdement sanctionné. Le président de la Cour correctionnelle du Nord vaudois, Donovan Tesaury, n’a pas mâché ses mots en évoquant les torts de cet entrepreneur portugais: «Il a commis une faute caractérisée, et non vénielle. Pendant des années, il avait été remis à l’ordre par la Suva à propos de mêmes manquements sur ses chantiers. Il n’en a tiré aucun enseignement, s’est montré laxiste et peu regardant sur les pratiques dangereuses de ses ouvriers, sur leur sécurité et leur protection, donnant la priorité aux impératifs commerciaux. L’accident était inéluctable.»

Le tribunal a retenu que cette passivité était à l’origine de l’accident et que le décès de l’ouvrier pouvait être directement imputé au chef d’entreprise, davantage même qu’au contremaître ayant fait preuve d’imprudence en utilisant la grue sans permis et sans arrimer son chargement. Tous deux ont été reconnus coupables d’homicide par négligence. Le patron écope de 18 mois de prison avec sursis de 4 ans. Son cas est aggravé par le mensonge qu’il a orchestré après l’accident pour se dédouaner en termes de responsabilités, demandant à son neveu, grutier, de se rendre sur le chantier du drame pour porter le chapeau. Le contremaître se voit taxé de 12 mois avec un sursis de 2 ans. Quant au grutier, qui a menti pour couvrir son employeur et oncle, il écope d’une peine de 180 jours-amende avec sursis de 2 ans.

Le Ministère public avait requis des peines fermes. Les juges ont estimé que le pronostic de ces hommes par ailleurs quasi sans tache était favorable et qu’ils pouvaient bénéficier d’un délai d’épreuve. Ils ont également tenu compte de l’incidence économique d’une éventuelle peine de prison pour l’entrepreneur, qui fait vivre 20 personnes dans la région de Payerne. Pour l’heure, aucune partie n’a pris de décision quant à un appel.