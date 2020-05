Tendus, les détenus vont renouer avec les visites

Depuis les Établissements de la plaine de l’Orbe, plusieurs détenus ont adressé leur cri du cœur aux médias. Dans un courriel collectif à des rédactions, ils attirent l’attention sur leur sentiment de solitude et d’angoisse, depuis que les restrictions de contact ont amplifié leur privation de liberté. Et que le déconfinement, à l’ordre du jour partout ailleurs, n’a pas encore été évoqué pour eux.

Assouplissement dès le 11 mai

«Nous nous sentons abandonnés par le Service pénitentiaire (SPEN), nous sommes angoissés car on ne sait pas quand les visites reprendront. Personne ne veut nous donner d’informations pour la suite. Nos proches et nos familles souffrent terriblement aussi de ne pas savoir quand ils nous verront. On nous coupe des contacts humains qui sont les seules choses qui nous aident à ne pas exploser», expriment-ils notamment, rappelant que les envois postaux offerts, l’autorisation de recevoir un colis par semaine ou l’introduction de conversations par Skype 30 minutes par semaine ne suffisent pas à atténuer leur frustration.

Tout en reconnaissant la légitimité de ces souffrances, le SPEN juge avoir tout mis en œuvre, avec succès, pour protéger à la fois la santé et les relations sociales des personnes détenues. En cours de rédaction de cet article, il a d’ailleurs annoncé l’assouplissement de certaines règles dès le 11 mai, par phases. «Les visites reprendront à cette date, avec des configurations permettant le respect des règles de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), se réjouit Marc Bertolazzi, responsable communication du SPEN. Il est normal que les personnes incarcérées perçoivent un certain décalage entre les décisions du Conseil fédéral et leur mise en application. Il nous faut quelques jours avant de répercuter chaque nouvelle décision.»

Surpopulation en cause?

Mais certains voient dans les tensions liées au coronavirus l’expression d’un mal endémique. C’est le cas d’Arnaud Thièry, avocat et président de la Commission détention à la section vaudoise de la Ligue suisse des droits de l’homme: «J’ai l’impression que le SPEN fait au mieux avec le logiciel qui est le sien, c’est-à-dire une approche ultrasécuritaire. Les mesures appliquées sont nécessaires, mais elles ont été mises en place sans admettre que le vrai problème est la surpopulation carcérale, qui implique davantage de limitations dans les droits des détenus. Les compensations proposées aux suppressions des visites ne remplacent pas un vrai projet social élaboré avec un proche.»

«Les mesures appliquées sont nécessaires, mais elles ont été mises en place sans admettre que le vrai problème est la surpopulation carcérale»

Avec les Juristes progressistes vaudois, plusieurs propositions ont été avancées afin d’atténuer les difficultés liées à la densité de population, proposant par exemple des libérations conditionnelles anticipées pour circonstances extraordinaires (requête repoussée). De son côté, l’Ordre des avocats vaudois a appelé à ce que les plans d’exécution de peine ne soient pas retardés par le confinement, celui-ci ayant limité les sorties temporaires destinées à préparer graduellement la conditionnelle.

En adaptation continue de sa politique de pandémie, le SPEN a d’ores et déjà renoncé temporairement à convoquer des condamnés pour l’exécution de peines liées à des délits de moindre gravité. Toutefois, le service estime qu’«il n’y a aucun lien entre les mesures prises et la surpopulation carcérale. Pour nous, la priorité a toujours été d’éviter que le virus puisse atteindre une personne détenue et qu’il ne se répande ensuite.»