Thorens et Marra affrontent le sortant Français

Les résultats du 20 octobre modifient les équilibres aux Chambres fédérales. Elles sont moins à droite, avec plus d’écologistes, de jeunes et de femmes. Pensez-vous que certains dossiers doivent être ouverts ou rouverts?

Adèle Thorens: La loi sur le CO2 est un dossier déjà ouvert, mais son traitement va probablement changer de manière importante avec le nouveau parlement, plus progressiste. J’espère qu’on pourra non seulement maintenir le travail qui a été effectué aux États, mais l’améliorer. Il faudrait aussi rouvrir le dossier de la politique familiale. Un congé paternel vient d’être décidé. Mais je souhaite que l’on ouvre la discussion sur le congé parental. La nouvelle composition du parlement en donnera l’occasion.

Ada Marra: Il faut reprendre la loi sur la transparence des salaires, car la version choisie est très light, elle ne définit pas de sanction. Il faut entendre les 500'000 personnes qui ont manifesté le 14 juin, cette vague de femmes. L’égalité a aussi des répercussions sur les retraites. Entre une femme et un homme, l’écart est énorme. L’inégalité s’accumule au fur et à mesure de la vie professionnelle d’une femme.

Olivier Français: Pour moi, ce n’est pas un problème de rouvrir un dossier. Il faut juste garantir que le financement soit là. Ce n’est pas le début des cadeaux. Je suis plutôt un homme de dialogue et d’échange. On peut promettre beaucoup de choses en période d’élection, mais il faut avoir la garantie qu’on peut financer ces nouvelles prestations sociales.

A.M.: L’enjeu fondamental de la prochaine législature est de mettre en avant les investissements. M. Français nous dit qu’il faut financer les prestations. Je voudrais rappeler quelques chiffres. Les excédents de recettes de la Confédération et des Cantons, ensemble, c’est 5 à 10 milliards par an. Si on ne prend que la Confédération, c’est en moyenne 2,5 milliards par année. Tout cet argent va au remboursement de la dette. Quant à la Banque nationale suisse, elle fait 800 milliards à son bilan et 37 milliards de bénéfice pour le premier semestre 2019. C’est exceptionnel. Sans parler du milliard des assureurs. Cet argent doit être redistribué. Aujourd’hui, on peut se payer un congé parental. On peut se payer des investissements. C’est vital dans la transition énergétique, écologique, etc. L’argent est là, il faut le rendre un peu aux gens.

Ne faut-il pas rendre cet argent aux gens aussi par des baisses d’impôt?

A.M.: Le Parti socialiste a lancé un référendum contre la dernière trouvaille de la droite qui est de faire 350 millions de déductions fiscales aux douze familles les plus riches et les plus aisées du pays, au titre de la politique familiale. Aujourd’hui, je peux vous dire que les ménages paient 14% de moyenne de primes d’assurance maladie et nous disons qu’il faut les limiter à 10%. C’est ce type de mesure qu’il faut mettre en œuvre, pas des déductions fiscales pour les plus aisés.

A.T.: Il faut aussi dire que si l'on ne met pas en place l’imposition individuelle, les femmes continueront à être discriminées. Actuellement le deuxième salaire le moins élevé, souvent le travail à temps partiel d’une femme, est fortement taxé à cause de la progressivité de l’impôt, parce qu’il s’additionne au premier salaire. C’est-à-dire qu’à un certain niveau de salaire, le fait de travailler plus pour une femme ne signifie pas une hausse du revenu.

Adèle Thorens, vous soutenez le référendum du PS?

A.T.: Oui, bien sûr.

O.F.: Si je peux parler… j’aimerais d’abord dire qu’avec les différentes mesures votées lors de la législature 2015-2019 il y a beaucoup d’investissements à mettre en œuvre. Mais ils sont bloqués, notamment par des oppositions. Je pense au nœud autoroutier de Crisser ou à la gare de Lausanne. L’argent est là, mais on a de la peine à le dépenser. Il ne faudrait pas oublier que dans ces investissements il y a des salaires qui seront versés…

Admettons, mais il n’y a pas que des investissements…

O.F.: Oui, elle est longue, la liste de tout ce que demande la société. Les prestations sociales sont payées par les impôts. Et ceux qui en paient le plus, au bout d’un moment, ont droit à un rééquilibrage. Par rapport aux pays qui nous entourent, notre fiscalité devient peu concurrentielle. Par ailleurs, pour développer le rail et la route, le financement vient directement des taxes sur la consommation, de la TVA. La hausse de la fiscalité directe et indirecte a été relativement importante ces douze dernières années, et ça pèse sur le pouvoir d’achat des Suisses. La redistribution de la richesse doit se faire de manière proportionnée. On peut faire toutes les promesses aujourd’hui parce qu’on est en période d’élection. Je préfère la politique des petits pas que les grandes propositions qui sont très populaires. Pour moi, s’il y a un dossier à rouvrir, c’est celui de l’AVS, car elle est déficitaire.

Finalement, vous, vous êtes pour une baisse d’impôt?

O.F.: Je n’ai pas parlé de baisse d’impôt. Mais cette fiscalité indirecte qu’on a imposée aujourd’hui à nos citoyens, on doit la restreindre.

Revenons aux résultats du 20 octobre. Faut-il changer la formule magique du Conseil fédéral?

A.T.: La question est légitime. Cette demande est entendue par les autres partis, je crois. Mais on vient d’avoir deux nouvelles entrées au Conseil fédéral. Alors je ne sais pas comment cela va se passer. C’est encore très ouvert. Je ne m’attends pas à ce que cela soit facile.

Vous le voyez pour quand, ce siège Vert?

A.T.: Ça dépend. On peut toujours le revendiquer déjà en décembre. Sur le principe, je n’y serai pas opposée.

A.M.: Il faut entendre ce que nous ont dit les électeurs. Il y a dix ans, avec des socialistes, j’ai cosigné une proposition pour un Conseil fédéral à neuf membres. Aujourd’hui, cette proposition revient. Ça montre simplement qu’une discussion est nécessaire sur cette formule magique. Qui n’est pas si magique que cela. Donc, oui, je pense qu’il y a quelque chose à faire au niveau du Conseil fédéral.

O.F.: Ce qui va se passer en premier, c’est un rééquilibrage par rapport aux présidences de commissions. Cela donnera aussi le ton par rapport à des sujets qui pourraient être traités. Ensuite, la discussion du passage de sept à neuf conseillers fédéraux va revenir. Il faudra un peu calmer l’émotion au mois de décembre, même si elle est légitime au vu du résultat. Mathématiquement, les Vert’libéraux peuvent revendiquer un siège au même titre que les Verts.

A.T.: Cette question des neuf conseillers fédéraux est importante. Il y a aussi eu une motion de la PLR Isabelle Moret et une autre du Vert Antonio Hodgers. On voit donc que c’est une question très transversale. J’ai l’impression que cette option de neuf sièges serait une piste pour régler le problème de manière élégante, en ne blessant personne.