Les trains rétablissent petit à petit leur horaire

C’est un avant-goût de reprise. Dès lundi, les transports publics rétabliront progressivement jusqu’au 11 mai leur offre, qui avait été réduite vers la fin mars. «Cela en tenant compte de l’évolution sanitaire», relève Jean-Philippe Schmidt, porte-parole des CFF. En Suisse romande, les CFF réintroduiront la cadence semi-horaire entre Genève et Vevey/Saint-Maurice sur la ligne Annemasse-Genève-Lausanne-Vevey/Saint-Maurice.

Les compagnies MOB (Montreux Oberland bernois) et MVR (Montreux-Vevey Riviera) entament aussi un processus de réintroduction de leur offre. Ce retour à la normale s’effectuera en trois étapes. «Cette démarche vise à répondre à une demande qui augmentera avec le plan de sortie de confinement dessiné par le Conseil fédéral», commente Jérôme Gachet, chargé de communication.

La première étape aura lieu lundi avec le passage d’un à deux trains par heure entre Vevey et Blonay. Deux des trois funiculaires de MVR, Territet-Glion et Vevey-Mont-Pèlerin, retrouveront leur cadence habituelle dès lundi.

«Il s’agit de répondre à une demande qui ira croissant» Jérôme Gachet, Porte-parole MOB

Deuxième étape: avec la réouverture annoncée des écoles et des commerces, l’intégralité de l’horaire 2020 sera réintroduite le 11 mai pour ce qui touche au trafic régional. Cela engendrera, par exemple, le retour au quart d’heure entre Vevey et Blonay aux heures de pointe et des navettes entre Montreux et Les Avants.

La réouverture des lignes touristiques constituera la troisième étape: avec le feu vert des autorités, les tronçons sommitaux Lally-Les Pléiades et Haut-de-Caux-Rochers-de-Naye, ainsi que le funiculaire Les Avants-Sonloup seront remis en service. Pour l’heure, aucune date n’est arrêtée. En Suisse, des compagnies régionales réintroduiront leur horaire régulier ce 27 avril. Des ruptures de correspondances ne seront alors pas exclues.

Les recommandations de l’Office fédéral de la santé (OFSP) subsistent, rappellent les transporteurs. Il s’agit toujours de renoncer aux trajets inutiles, de respecter les règles de distanciation sociale et d’hygiène. Les CFF et CarPostal, en tant que gestionnaires du système pour le rail et la route, développent d’ailleurs pour le 11 mai un concept de protection pour les voyageurs et les collaborateurs.