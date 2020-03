«Transformons de toute urgence les écoles en centres dédiés au coronavirus»

Le jeune retraité a été l’un des premiers à répondre à l’appel aux médecins volontaires lancé par l’Etat et à proposer ses services pour soutenir le système sanitaire. Samedi, Jean-Pierre Randin a officé à la hotline dédiée à la pandémie. Le témoignage de confrères démunis infectés par le COVID-19 qui demandaient conseil l’a bouleversé.

«Des médecins sont contaminés, même en EMS. Un confrère m’a raconté par exemple qu’il était au chevet d’un patient potentiellement infecté. Il a fallu trois jours pour avoir le test et le diagnostic. Positif. Le patient est décédé. Est-ce que le médecin a eu le réflexe de le mettre en quarantaine, d’éloigner sa famille venue lui faire ses adieux? Je l’ignore…»

Ancien médecin conseil de la Ville de Lausanne, fondateur du 144 et du service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR), le Vaudois craint que les soignants soient «décapités par cette maladie extrêmement contagieuse. Je rappelle que l’on peut contaminer autrui sans avoir de symptômes! J’ai parlé avec un médecin en cabinet qui a découvert qu’il est touché. Pendant des jours, il a été au contact de patients qu’il a pu contaminer (il a lui-même probablement été contaminé par un patient). Les médecins dans sa situation se sentent coupables mais ce sont des victimes. Un cabinet médical n’est pas conçu pour accueillir des patients potentiellement infectés. Les généralistes ne sont pas formés (ni équipés) pour répondre aux règles d’hygiène hospitalière. Certains n’ont pas de masque ou de kit de dépistage. C’est comme si, en 14-18, on envoyait des gens dans les tranchées sans masque alors que des gazs ont été lâchés...»

Il en appelle au Conseil d’Etat vaudois, à qui il demande de réagir «de toute urgence». «Il faut séparer les pathologies et ouvrir des centres dédiés au coronavirus, comme l’a fait la Corée. Transformons les écoles désaffectées en centres de tri. Pour ce faire, il y a l’armée, la Protection Civile et les médecins installés qui se sont mis à disposition.»

Il rapporte que beaucoup d’entre eux sont “désoeuvrés” car les patients n’osent plus venir en cabinet. «Ouvrir ces centres dédiés au coronavirus permettra de redonner confiance à la population sur ce point. Cela permettra aussi de dépister tout le monde et de prendre la mesure de l’épidémie.»

Le Dr Randin s’est entretenu à ce sujet avec la Société Vaudoise de Médecine. Il espère qu’il pourra rapidement plaider sa cause auprès de la ministre de la Santé, Rebecca Ruiz.