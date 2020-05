Parler du coronavirus – «Très peu de discours s'adressent aux enfants, pourtant…» Un spécialiste de l'enfance évoque l'intérêt des ouvrages permettant d'expliquer le coronavirus aux plus jeunes en se penchant sur l'un des derniers parus. Romaric Haddou

Ces dernières semaines ont vu la publication de nombreux supports permettant d'aborder le thème du Covid-19 avec les enfants. Des guides, des manuels, des foires aux questions, à destination des parents ou directement pour les (très) jeunes. L'une des dernières parutions en date, déjà disponible en version numérique et en librairie dès le 18 mai, émane des Éditions Wörterseh, en association avec le groupe Blick. «Corona - Le virus expliqué aux enfants», conçu par l'infographiste Priska Wallimann et le graphiste Marcel Aerni, donne la parole au virus lui-même. Sur une vingtaine de pages se mêlent grandes illustrations et explications simples sur le fonctionnement du virus, les gestes barrières ou encore le principe du semi-confinement. Nous nous sommes penchés sur cet ouvrage avec Pascal Roman, professeur à l'Institut de psychologie et responsable de la Consultation de l’enfant et de l’adolescent de l'Université de Lausanne.

Quel est l'intérêt d'un tel livret?

Nous constatons qu'il y a énormément de discours sur le thème du coronavirus, mais que très peu s'adressent aux enfants. Pourtant, ils vivent cette situation comme nous. C'est donc un bon outil, même pour les parents ou pour les enseignants.

Le pire serait de ne pas assez en parler ou d'en faire trop?

Les deux, puisque l'omerta n'est pas souhaitable et qu'il ne faut pas non plus en faire un sujet unique de préoccupation, ce qui pourrait accentuer la dimension traumatique de la situation. Il faut garder à l'esprit que la perception de l'enfant passe beaucoup par la manière dont les parents vivent cette période. J'ai entendu des enfants en parler à la radio et, en réalité, j'entendais leurs parents. Nous savons que les enfants sont traversés par les angoisses parentales, encore plus quand il sont très jeunes. Ce genre d'ouvrage peut permettre de mettre un peu de distance là-dedans.

Comment jugez-vous le contenu de ce livret ?

Il est bien équilibré, car il fait état des connaissances actuelles sans verser dans le catastrophisme. À mon avis, il s'adresse essentiellement aux moins de 8 ans. Il y a juste certains aspects qui ne sont plus tout à fait d'actualité, je pense au passage consacré à l'interdiction des visites aux grands-parents.

Les grands-parents, un thème particulièrement sensible?

C'est vrai qu'il en a beaucoup été question autour des notions de «population à risque» et de vulnérabilité. C'est très anxiogène pour des enfants qui comprennent qu'ils peuvent être vecteurs d'une maladie potentiellement dangereuse auprès de gens qu'ils aiment.

Les connaissances et les recommandations évoluent vite. Est-ce que ça rend le sujet encore plus complexe à aborder?

Le sujet n'est pas simple, mais il reste plus facile à approcher que la prévention des violences sexuelles, pour prendre l'exemple d'un domaine sur lequel je travaille. Les parents comme les enseignants ne sont pas tous faits pareils, ils ont des expériences et des modes de fonctionnement qui varient. Ils peuvent donc avoir plus ou moins de mal quand il s'agit d'en parler avec les enfants. D'où l'intérêt de supports comme celui-ci.