Le Tribunal cantonal confirme la peine du policier qui avait frappé au CHUV

Un policier lausannois âgé de 29 ans s’est battu pour obtenir un acquittement au Tribunal cantonal, le 18 novembre dernier. En vain. La Cour d’appel pénale vient de confirmer sa condamnation à 30 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, pour abus d’autorité.

Au soir du 19 mai 2017, une intervention au CHUV lui avait valu une dénonciation par la direction de l’établissement. Des professionnels de la santé et de la sécurité accusaient en effet l’agent de s’être acharné sur un homme agité et alcoolisé qui venait d’avoir une altercation avec un conducteur du train Lausanne-Échallens-Bercher (LEB). Selon ces témoignages, le policier aurait frappé à coups de poing, de pied, voire de genou, un patient déjà maîtrisé et menotté, par «haine» ou par «méchanceté».

L’appointé, qui présente d’excellents états de service, estimait que son action avait été mal comprise. Face aux juges cantonaux, il expliquait qu’il s’était retrouvé pris dans une mêlée, bloqué sous le patient difficile. Il affirmait avoir dû se dégager en utilisant une technique de déhanchement dite de la «langouste» ou de la «crevette», accompagnée de frappes assénées pour des raisons de sécurité, notamment pour éviter d’être mordu par l’homme qui clamait être infecté par le virus du sida. L’agent a nié tout acharnement une fois l’action terminée. Mais il n’a pas réussi à convaincre la Cour.

«La question de l’arbitraire pourrait se poser»

Dans l’attente des motivations des juges cantonaux, le policier et son avocat n’ont pas encore formellement décidé de recourir au Tribunal fédéral. Mais Me Xavier de Haller émet déjà des hypothèses sur une possible ligne d’attaque qui consisterait à démontrer que la condamnation est basée sur une vision «arbitraire» des faits. «Si la Cour d’appel maintient notamment que mon client a donné des coups de pied, la question de l’arbitraire pourrait se poser», affirme Me de Haller.

L’avocat de l’appointé s’en prend aux contradictions qu’il observe parmi les témoignages. Ils divergent sur le déroulé des faits et sur la nature des coups, pied, poing ou genou. Or, le 18 novembre, face au Tribunal cantonal, la procureure, Magali Bonvin, estimait que là n’était pas l’essentiel: «Ce que les témoins disent, c’est qu’ils ont été choqués par ce qu’ils ont vu», affirmait-elle. Selon l’avocat de la victime, Me François Chanson, les témoins ont raconté la même chose sur le fond en décrivant une intervention «démesurée et d’une intensité hors du commun».

Des contradictions

C’est ce sentiment d’unanimité que Me de Haller pourrait mettre en cause au Tribunal fédéral. Selon lui, dans cette affaire, il manque une appréciation précise des preuves. «Certains témoins parlent de coups de pied. Mais un autre témoin, l’agent de sécurité, déclare être intervenu pour empêcher le policier de donner des coups de pied. C’est une des contradictions qui mettent à mal la thèse du policier qui se serait acharné à coups de poing et de pied», relève l’avocat. Qui précisera ses intentions lorsqu’il aura le jugement complet sous les yeux.