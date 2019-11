Trois hommes se couvrent après la mort de leur «ami et collègue»

Le patron d’une entreprise de construction broyarde avait reçu au fil des années pas moins de sept avertissements de la SUVA, pointant la sécurité sur ses chantiers, notamment dans le maniement de la grue. Mardi, devant le Tribunal correctionnel du Nord vaudois, le fondateur de la société active depuis plus de vingt ans s’est obstiné à certifier: «Mes ordres ont toujours été que personne ne touche à la grue sans permis.»

C’est pourtant bien un chef de chantier ne possédant pas cette qualification qui a soulevé du matériel sans l’arrimer, un matin d’octobre 2016. Hissé à huit mètres au-dessus du sol de la ferme en cours de rénovation à Villars-le-Grand, le chargement a été déstabilisé en heurtant le toit et s’est abattu sur un maçon en train de monter un mur. Le quinquagénaire lusitanien a succombé à ses blessures le soir même à l’hôpital.

La dramatique issue de cette négligence a conduit trois autres Portugais devant les juges: le patron, le chef de chantier et un ouvrier titulaire d’un permis de grue, accessoirement neveu de son employeur. Les deux premiers sont poursuivis pour homicide par négligence. Le troisième pour induction de la justice en erreur. Lorsque les policiers sont arrivés, il a menti et tenté de couvrir ses supérieurs en affirmant avoir piloté la machine lors du drame.

Ce quadragénaire admet son mensonge: «On en a discuté comme ça, juste après, avec le chef de chantier. Il m’a dit que ce serait mieux si je disais que j’avais causé l’accident, puisque j’avais un permis. J’ai pensé que ce serait moins grave en termes de responsabilités si c’était moi. À ce moment-là, je ne pensais pas que mon ami allait décéder. J’ai accepté.» Son supérieur confirme: «C’est moi qui ai pris l’initiative de dire ça, c’est sûr à 100%.»

La procureure du Ministère public central, Hélène Rappaz, n’y croit pas. Selon elle, les deux hommes, qui se disent «amis et collègues» de la victime ont agi ainsi sous la pression de leur employeur. Son acte d’accusation relève les nombreux coups de fil passés par le patron à plusieurs employés juste après l’accident. Selon sa thèse, le boss, en tournée sur d’autres bâtiments, aurait livré ses instructions, enjoignant son neveu qui travaillait à Payerne de gagner le chantier, de s’autoaccuser pour couvrir le fautif et de faire le ménage sur le site avant l’arrivée de la police.

Contradictions

Refusant cette version, les trois prévenus se sont enferrés dans des dialogues de sourds, restant hermétiques à leurs propres contradictions et maintenant des versions battues en brèche par plusieurs éléments d’enquête.

Ainsi des rapports de la SUVA. Sur l’un d’entre eux, daté de 2011, on peut lire qu’un contremaître tancé pour avoir manié la grue sans permis a été surpris à nouveau commettant la même infraction. Le document signale que l’homme en a parlé à son patron, qui n’en aurait pas tenu compte. «Je ne me souviens pas d’avoir lu ça», commente l’accusé. «Alors, comment expliquez-vous que cela se répète?» s’interroge le président Donovan Tesaury. «Mes employés me désobéissent.» Et de désigner du doigt le box de la partie civile où une mère inconsolable et son fils écoutent le dos courbé. «Lui! Il a utilisé la grue sans mon autorisation deux jours avant. Je l’ai engueulé.»

Le frère en question nie l’incident dans un sourire ironique mais affirme aux juges que le maniement de la grue sans permis était monnaie courante dans l’entreprise. Il l’a quittée quelques semaines après l’enterrement.

Le procès se poursuit mercredi.