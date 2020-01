L’UDC se fait écarter d’un point presse interparti

L’invitation à la conférence de presse interparti du comité «Contre les discriminations –OUI», qui a lieu jeudi matin, est parvenue mardi aux médias. Elle annonce quatre orateurs: une PLR, une socialiste, un Vert’libéral et une Verte. L’UDC Suisse a beau recommander de rejeter le 9 février l’extension à l’homophobie de la norme antiraciste, ce parti a failli voir l’un de ses membres, partisans de cette réforme, donner aussi de la voix dans cette chorale à l’unisson. Les organisateurs ont en effet convié l’Yverdonnois Ruben Ramchurn, avant de se raviser. Selon nos sources, un parti de gauche aurait mis son veto à sa participation.

«Ils m’ont contacté lundi pour m’inviter à cette conférence de presse, c’était un grand honneur, et le lendemain, ils me rappelaient un peu penauds pour annuler, relate l’intéressé. Des intervenants auraient menacé de boycotter l’événement si j’y venais. C’est dommage de se quereller alors que parfois on peut se réunir.» Et Ruben Ramchurn de persifler «ces partisans de l’inclusion qui pratiquent l’exclusion».

«J’estime que les homosexuels ne doivent pas avoir moins de droits que les croyants, quelle que soit leur religion»

Lors du dernier congrès vaudois, Ruben Ramchurn a pris le micro devant ses pairs pour plaider la cause du oui. «Cet article 261 bis du Code pénal est imparfait et pose problème sur le plan de la liberté d’expression, résume-t-il, mais j’estime que les homosexuels ne doivent pas avoir moins de droits que les croyants, quelle que soit leur religion.» Son intervention, et celle du Morgien Frédéric Vallotton, a pesé dans la balance ce fameux soir de novembre: l’assemblée a décidé de ne donner aucune consigne de vote pour cet objet.

Hyperactif sur les réseaux sociaux et jamais avare d’une provocation, Ruben Ramchurn s’était attiré les foudres du Parti socialiste lors de l’élection de Rebecca Ruiz au Conseil d’État l’an dernier; il avait supputé que la lettre ordurière que celle-ci avait reçue et rendue publique puisse être un faux. La présence de l’Yverdonnois à la conférence de presse aurait-elle indisposé le PS Vaud? Sa secrétaire générale Olga Baranova dément: «La discussion a porté non pas sur la personnalité de M.Ramchurn, mais sur la présence même de l’UDC, un parti qui n’est pas favorable au oui.» Et tant pis si c’était l’occasion justement de glaner des voix auprès d’un électorat qui n’est pas acquis à la cause. Codirectrice de la campagne suisse du oui, Muriel Waeger l’admet: «Il peut être intéressant d’avoir une autre perspective. Mais il faut tout de même être d’accord sur le fond: Ruben Ramchurn n’est pas convaincu que cet article antiraciste doit exister, or il est important pour nous toutes et tous.»