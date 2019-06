Un demi-million pour sécuriser la villa sur le roc

«Ce cas est assez unique, même sur le terrain très accidenté de notre commune», explique Christian Neukomm, municipal. Le Conseil communal de Montreux a accepté de libérer plus d’un demi-million de francs pour sécuriser la paroi du rocher de Toveyre qui surplombe la route de Glion, sur les hauts de Territet. Le propriétaire de la villa située au sommet avait sollicité la Ville pour lui faire part de son inquiétude face aux dangers liés à la stabilité de son bien-fonds. Et les études ont confirmé que des interventions étaient nécessaires. Coût estimé des travaux: près de 550'000 francs. Le propriétaire ne déboursera que 50'000 francs, la Ville 50'000 fr. également et la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR) 73'000 fr. Le solde, soit environ 70%, sera absorbé par des subventions cantonales.

Cela fait plusieurs années que le rocher de Toveyre est instable. Il s’agit d’une roche formée par la précipitation de calcaire à la sortie d’une venue d’eau. Il est par conséquent difficile d’en estimer la stabilité. Mais, selon les études entreprises, une érosion pourrait déstabiliser une partie de la parcelle. À ce jour, des travaux pour un montant de 350'000 francs ont d’ailleurs déjà été effectués ces dernières années, avec un mode de financement semblable, et des subventions couvrant de 70% à 90% les travaux effectués. «Mais, cette fois, nous ne pouvions plus nous contenter de ne mettre qu’un emplâtre sur une jambe de bois», commente Christian Neukomm.

Un danger avéré

«Il y a un danger avéré avec des enjeux importants, poursuit le municipal. Dès lors, une clé de répartition des frais a été établie en fonction des intérêts de chaque partie.» Les travaux de stabilisation du rocher serviront les intérêts du propriétaire. La pose de filets de protection permettra d’éviter que des blocs ne tombent sur la route, placée sous la responsabilité de la DGMR. Pour sa part, la Ville doit garantir la sécurité des zones habitées, dont le sommet du rocher de Toveyre ainsi que le sentier situé à l’aval de la route cantonale. Au Conseil communal, personne n’a rien trouvé à redire sur ce mode de financement: les 550'000 francs ont été libérés d’un avis unanime. Mais la Commune ne joue ici quasi qu’un rôle de banque. «A priori, toutes les parties s’en sortent bien, glisse Christian Neukomm. Nous n’avons pas eu besoin de rédiger un préavis spécial, le montant à charge de la Commune n’excédant pas 50'000 francs.» La mise à l’enquête des travaux n’a pas engendré la moindre opposition non plus. Priorité à la sécurité.

Pourrait-on rencontrer à l’avenir des cas de nouvelles constructions exposées à des dangers similaires sur le territoire montreusien? «Les dangers naturels sont désormais intégrés au plan général d’affectation, répond Enrico Bergonzo, chef du Service des travaux. Et, sur les zones classées «rouge», il est en principe interdit de construire ou de créer de la zone à bâtir.» Les travaux sont prévus en septembre pour une durée de trois mois. (24 heures)