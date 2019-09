Un musée en plein air suit les pas de Gustave Courbet

Peintre de génie et personnalité tonitruante, Gustave Courbet (1819-1877) résida à La Tour-de-Peilz de 1873 jusqu’à sa mort. La Ville célébrera ce week-end le bicentenaire de sa naissance et présentera le parcours qu’elle dédie à son célèbre hôte. Conçu comme une balade culturelle, gratuite, ce cheminement propose huit points d’intérêt, là où l’artiste a vécu et peint. Quatre emplacements sont situés dans la vieille ville et les autres au bord du lac. Les premiers laissent apparaître un Gustave Courbet haut en couleur, alors que les seconds font découvrir le peintre plus introverti et fasciné par le paysage.

La réalisation de ce parcours thématique mêlant l’art et les nouvelles technologies a été confiée à l’agence d’ingénierie culturelle veveysanne Thematis et à l’historien de l’art Dominique Radrizzani, ancien conservateur du Musée Jenisch et directeur de BDFIL. «Avec ce musée à ciel ouvert, nous avons voulu que le visiteur entre dans la tête du peintre, qu’il entende sa voix et observe le paysage aux endroits même où ses toiles ont été brossées», explique Michel Etter, directeur de Thematis. À chaque point d’intérêt, l’intéressé découvrira une installation artistique et une information (QR code) lui permettant d’accéder aux œuvres et à la bande-son du parcours. Un site internet permet en outre d’accéder à d’autres œuvres, à des documents historiques ou des indications de visite.

Pour leur 10e édition, les Journées des peintres «à la manière de Courbet» accueilleront, elles, 35 participants qui réaliseront leur tableau dès vendredi partout en ville. Les œuvres réalisées seront évaluées par un jury et exposées à la salle des Remparts dimanche dès 16 h. Le street artist et performer Franck Bouroullec réalisera une performance live en ouverture.

Inauguration du parcours Gustave Courbet samedi dès 11 h à la place des Anciens-Fossés.

Entrée gratuite, animation et visites guidées.

courbet.ch