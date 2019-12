UNIL: la session d’examen d’août sur la sellette

Ambiance électrique jeudi après-midi, dans le bâtiment Geopolis de l’Université de Lausanne. Une bonne centaine d’étudiants, banderoles et pancartes en main, reprennent à tue-tête des slogans scandés dans un haut-parleur apporté pour l’occasion. Tous réclament la même chose: le maintien de la session d’examens d’août. Le lieu et l’heure du rassemblement ne doivent rien au hasard. Il se déroule devant la salle où se tient le Conseil de Faculté, dont un point de l’ordre du jour doit justement traiter du sujet. Plusieurs professeurs souhaitent voir disparaître la session.

Sa dimension chronophage, qui empêcherait le corps enseignant de poursuivre ses recherches, ou encore la surcharge de travail qu’elle imposerait aux employés du secteur administration comptent parmi les arguments avancés pour justifier le souhait de la voir disparaître. Le tout n’est encore qu’un projet, mais il n’en fallait pas plus pour voir les étudiants vent debout. «Le but du rassemblement est de faire pression sur le décanat, ne cache pas Emma Lunghi, étudiante. Nous nous mobilisons en amont de toute décision car si le processus est lancé, nous n’aurons pas assez de voix pour inverser la tendance.»

Dans les couloirs, plusieurs des quelque 3200 étudiants de la Faculté dénoncent encore l’inégalité du projet. Ceux qui ont un petit boulot à côté des cours et qui répartissent leurs examens sur les sessions de juin et d’août en souffriraient, craignent-ils. Les professeurs répondent que le taux d’échec est plus haut en août.

Parmi les étudiants, la crainte est d’autant plus grande que la menace n’est pas nouvelle. La suppression de la session d’automne a déjà été envisagée en 2006 et en 2013. «À l’époque, les projets étaient plus élaborés et documentés. Aujourd’hui, ce n’est pas un projet du décanat, c’est une discussion posée sur la table par quelques professeurs», conclut Roseline Costaz, adjointe de la Faculté au décanat.