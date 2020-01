L’urgence climatique éclipse la partie de tennis sauvage

«Ce procès ne concerne pas qu'une simple infraction au règlement de police. Dans cette affaire, les mobiles sont cruciaux, il faut les comprendre. Nous sommes en présence d'un état de nécessité.» Mardi matin, dans la vaste salle du Tribunal de Renens, Me Aline Bonard a d'emblée posé les faits tels qu'elle et ses douze confrères et consœurs les perçoivent.

Partant, c'est la stratégie de la défense et l'orientation qu'elle entend donner aux débats qui sont très vite apparues. En substance: face à l'urgence climatique, loin de constituer un délit grave, ce qu'ont fait ces jeunes militants du climat doit être vu comme un lancement d'alerte salutaire. Qui ne saurait donc être puni.

Stratégie gagnante

Pour rappel, les douze prévenus que représente cette armada judiciaire sensible à la cause comparaissent pour une partie de tennis dans les locaux de Credit Suisse. En novembre 2018, pour dénoncer les investissements de la deuxième banque du pays dans les énergies fossiles et leur impact sur l'environnement, les activistes du mouvement Lausanne Action Climat (LAC) ont simulé une partie de tennis dans la succursale de Saint-François. Une heure et demie plus tard, la police délogeait les militants déguisés en Roger Federer, qui associe son image sympathique à la banque, et la banque portait plainte dans la foulée. C'est parce qu'ils se sont opposés à l'amende d'un montant total de 21'600 francs que les activistes, accusés de violation de domicile, d'infraction à la loi sur les contraventions pour avoir participé à une manifestation non-autorisé et de violation du règlement de police, sont renvoyés devant le Tribunal de police.

En ouverture d'audience, comme l'espérait la défense, les faits ont à peine été abordés. La première matinée du procès a ainsi essentiellement été consacrée à la question climatique. Il faut dire que les avocats des activistes jouissent d'une position relativement confortable: ils sont seuls. Credit Suisse a demandé, et obtenu, d'être dispensé des débats et le Ministère public n'a pas dépêché de procureur pour une affaire somme toute sans gravité au sens de la loi.

Sans contradicteur, les avocats ont donc eu tout loisir de dérouler leur stratégie. Dernier point et non des moindres: le président, Philippe Colelough, est lui aussi plutôt sensible à la cause, comme il l'a confié en préambule aux prévenus. «Celui qui vous parle est convaincu de l'existence du réchauffement climatique et de l'urgence qu'il y a à agir. Il est également assez favorable aux mouvements tels que le vôtre.» Il nuançait toutefois un peu plus tard, en glissant que tous les auteurs d'infractions devaient s'attendre à une sanction.

Scientifique inquiète

C'est dans ce cadre toutefois rassurant pour les activistes d'une vingtaine d'années, quasi tous étudiants, qu'a comparu le premier témoin de la journée: une climatologue spécialiste des événements extrêmes, professeure à l'EPFZ et auteure principale pour la Suisse du rapport du GIEC sur le réchauffement climatique à 1,5°.

Unique scientifique autorisée à témoigner, la chercheuse a brossé un vaste panorama de la situation. Emission de gaz à effet de serre, montée des eaux, espèces menacées, Accord de Paris pas respecté, acidification des océans, la scientifique a passé l'urgence climatique au crible. «Vous êtes inquiète?» lui a finalement demandé Me Moinat. «Oui.»

Le Prix Nobel de chimie 2017, Jacques Dubochet, a été le deuxième témoin de la journée. Membre de l'association des Grands-parents pour le climat, le Morgien a dit tout le bien qu'il pensait de l'action des militants.

Après la pause de midi, la Cour a ensuite pu entendre Jérémy Désir, ancien analyste quantitatif français de la banque HSBC. Ne se sentant plus en adéquation avec son employeur quant à la crise écologique, le jeune homme de 26 ans a démissionné avec fracas il y a quelques mois. La défense souhaite entendre son avis sur l'influence du secteur bancaire sur le réchauffement climatique.