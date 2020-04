La vague verte attendue n'a pas submergé le Garden Centre de Lavaux

Grosse affluence, sans effervescence, lundi matin au Garden Centre de Lavaux, à La Croix-sur-Lutry. Une heure après l’ouverture, les clients sont déjà si nombreux que la police doit organiser le stationnement pour éviter de trop encombrer les bas-côtés. Dedans, c’est un poil plus simple, le magasin est vaste, les allées sont larges et les caddies se font des politesses. Surtout, la capacité totale est bloquée à 78 clients et quatorze employés, soit une personne pour 10 m2. C’est le stock de chariots disponibles à l’entrée qui fait foi.

Mais si les clients s’éparpillent entre les différents espaces, tous finissent par converger vers les caisses. Un entonnoir que surveille attentivement Patrick Martin Dit Dumont, responsable du lieu. «Nous avons beaucoup travaillé sur ce secteur pour créer un flux entrant et un flux sortant qui ne se croisent pas. Le problème, c’est que les files s’allongent vite avec les 2 mètres de distance obligatoires et qu’elles débordent dans d’autres zones.» À 10 heures, c’est brièvement le cas alors qu’elles comptent plus d’une vingtaine de personnes.

Pour libérer de la place dans le magasin, des étals ont été réorganisés, si bien que quelques assortiments sont inaccessibles. Ceux qui veulent par exemple acquérir un pistolet à eau ou un paillasson orné d’un majestueux faisan devront mandater un vendeur. Parmi le personnel, Romain Boin, employé du magasin depuis trois ans. Ce dernier admet qu’il appréhendait ce retour au travail. «Nous sentions une telle attente de la part des clients que je craignais une ruée et l’oubli des mesures de sécurité. Mais pour l’instant ça se passe bien, le concept sanitaire fonctionne.» D’après lui, l’affluence de ce lundi ressemble à celle d’un bon samedi.

Clients sereins

Dans les allées, les clients qui portent un masque sont minoritaires. C’est le cas d’Isabelle Kudelski Haldy, amatrice de tomates olivettes et domiciliée à Pully. «Je me protège même si je ne suis pas spécialement inquiète. Ici, il y a bien plus d’espace qu’en grande surface.» Même sérénité chez Estela et Juan Pernil, de Forel, «pas angoissés» par le concept de densité. D’ailleurs, ces habitués du Garden Centre de Lavaux expliquent qu’ils possèdent un «jardin de 2000m2 où il n’y a pas un mètre sans plante.» Ce lundi, ils concentrent leurs efforts sur le terreau et les géraniums. «J’ai l’impression que leur prix a augmenté de 1fr.50», tique Juan. «Non, tous nos prix sont restés identiques, hormis s’il y a eu des augmentations du fournisseur. Je trouverais d’ailleurs aberrant de profiter de la crise de cette manière», balaie Patrick Martin Dit Dumont.

Ces dernières semaines, le responsable a beaucoup dialogué avec ses clients, par e-mail, par téléphone ou via Skype. «Des échanges gratifiants, ce qui n’est pas souvent le cas quand on travaille dans la vente», glisse-t-il. Sans réponse quant à une éventuelle aide financière de la Confédération, Patrick Martin Dit Dumont admet que les dégâts en termes de chiffre d’affaires sont «importants», le printemps étant une saison cruciale. Il se veut néanmoins optimiste: «J’espère que nous parviendrons à compenser un peu. Les gens vont moins partir en vacances, alors peut-être que la saison se prolongera en juillet-août.» Signe de beau temps, d’ailleurs, le service «drive» mis en place par le Garden Centre pour limiter les dégâts a très bien fonctionné, avec 70 à 80commandes par jour.