Des Vaudois applaudissent les soignants

«Quand j’ai vu une bonne partie du quartier applaudir depuis son balcon, j’en ai eu des frissons.» À l’instar de cette Yverdonnoise, bon nombre de Vaudois se sont réunis dimanche soir à leur fenêtre pour applaudir 60 secondes durant les soignants, en première ligne face au nouveau coronavirus.

Alors que la population est invitée à rester chez elle par les autorités, les actes de solidarité se multiplient sur la Toile. Des groupes Facebook, WhatsApp et Snapchat pour venir en aide aux personnes vulnérables, en allant faire leurs courses par exemple, fleurissent. Certains internautes vont plus loin et appellent la population à se réunir à sa fenêtre, son balcon, ou sa terrasse chaque soir, à 21h. But de l’opération importée d’Italie, montrer son soutien aux soignants et agents d’entretien en frappant dans ses mains.

L’initiative a plus ou moins pris à Lausanne, à Gland, à la Tour-de-Peilz ou encore à Vevey. À Genève, des quartiers entiers s’y sont mis. L’humoriste Thomas Wiesel s’en est d’ailleurs amusé en publiant sur Twitter une vidéo filmée à Lausanne: «À son tour, la Suisse applaudit le personnel soignant (ça, en Suisse, ça compte comme une émeute).»

À son tour, la Suisse applaudit le personnel soignant. (Ça, en Suisse, ça compte comme une émeute) pic.twitter.com/prdvHqF7t3 — Thomas Wiesel (@wieselT) March 15, 2020

De son côté, Yann Marguet estime dans une vidéo qu’il est temps «de donner un peu d’amour à tous ceux qui se cassent le cul pour sauver le nôtre», notamment. Ce lundi, rendez-vous est d’ores et déjà pris à nouveau à 21h. «On doit faire front tous ensemble face au virus et le montrer», écrit un Nyonnais sur Facebook.