Les Vaudois se ruent dans les magasins

Les employés ont eu beau se tuer à la tâche, les rayonnages des magasins d’alimentation se sont vidés plus vite qu’ils ne se remplissaient. On s’attendait vendredi à un durcissement des mesures sanitaires face à la pandémie de Covid-19. Une fois les annonces du Conseil d’État vaudois et du Conseil fédéral relayées, les Vaudois se sont précipités dans les magasins d’alimentation. Les produits de longue conservation ont été pris d’assaut.

«C’est à croire que tout le monde se met à faire son pain à la maison», grince un jeune homme. Il est un peu plus de 17h, ce vendredi à la Migros du Closelet, à Lausanne. Et le magasin n’a plus un gramme de farine à proposer. Les rayons sont vides. Un peu plus loin, les longues étagères destinées aux pâtes, riz et autres sauces tomate ont été dévalisées. Et du côté des surgelés, le constat n’est pas plus alléchant. Grâce aux réseaux sociaux, on sait que la situation est similaire dans bien d’autres points de vente, chez des épiciers comme auprès de l’autre géant de la distribution, Coop.

«Voir les gens qui ont peur de manquer de certains produits, ça nous incite à faire également des provisions» Lolita Hutmacher, cliente d’un grand magasin

Certains avaient un peu anticipé la cohue en visitant les grandes surfaces plus tôt dans la journée. À la pause de midi, à la Coop de Léman Centre, à Crissier, on faisait ses courses dans un calme relatif. Mais les caddies sont plus remplis qu’à l’habitude et, en tête de gondole, d’immenses présentoirs de raviolis en conserve montrent que le magasin a prévu le coup. «Une amie m’a dit qu’en ville les magasins grouillaient de monde, alors je suis venue faire le plein de mouchoirs, de papier et de fruits en conserve», dit Simone Ruchat, une retraitée qui compte bien éviter de trop sortir ces prochaines semaines.

Dans le parking du centre commercial, les coffres de voitures se remplissent. «J’ai quatre ados à la maison», rigole un papa en expliquant que ses courses du jour font partie de la routine. Un peu plus loin, le caddie d’une jeune femme est plein à ras bord. «Et pourtant, on espère encore partir ce dimanche pour le Costa Rica», soupire Lolita Hutmacher. Alors pourquoi faire tant de provisions? «À la base, je ne le voulais pas mais mon copain a insisté. C’est vrai que de voir les gens qui ont peur de manquer de certains produits, ça nous incite à faire aussi des provisions.»