Les Vaudois se ruent sur les sex-toys

Le confinement décidé par les autorités pour endiguer la pandémie de coronavirus peut aussi avoir du bon. Si, dans certains couples, la promiscuité imposée dans le logement à longueur de journée crée des tensions, dans d’autres duos, cette situation semble au contraire rapprocher les conjoints. Au sens physique du terme, notamment. Tant et si bien que ce qui peut se passer entre deux adultes consentants, et qui disposent davantage de temps et d’énergie à revendre que de labeur à abattre, eh bien, se passe, tout naturellement.

C’est en tout cas la conclusion qui peut être tirée de l’explosion des ventes de sex-toys dans plusieurs pays du monde, parmi lesquels le nôtre. Ainsi, Digitec-Galaxus, le leader helvétique de la vente en ligne, constate une augmentation de 110% des achats de gadgets érotiques en mars en Suisse. «C’est deux fois plus qu’à la même époque de l’année dernière, précise Rico Schüpbach, responsable des relations publiques du groupe. Les ventes de produits érotiques atteignent généralement un pic en novembre et en décembre, après quoi la demande recule à nouveau, avant de reprendre en automne.»

Selon les chiffres de l’enseigne basée à Zurich, les produits dont les ventes enregistrent les plus fortes progressions sont les godemichés (+160%), les produits nettoyants pour ce genre d’articles (+140%), les préservatifs (+130%), les vibromasseurs (+120%) et les lubrifiants (+120%).

Les Genevois semblent apprécier particulièrement ces jouets pour adultes. «En Suisse romande, ce sont surtout les Vaudois, suivis des Genevois, qui achètent les sex-toys, détaille Rico Schüpbach. En Suisse alémanique, les commandes proviennent majoritairement des cantons de Zurich et de Berne.»

Que pensent les spécialistes du phénomène? Nous avons interrogé le docteur Lakshmi Waber, psychiatre et psychothérapeute à Genève, et président de la Société suisse de sexologie. Interview.

Le confinement est-il propice aux ébats amoureux?

Cela dépend beaucoup de la situation du couple au préalable et de sa façon de s’adapter à cette crise. Pour certains, c’est l’occasion de passer du bon temps, d’explorer leur sexualité. Pour d’autres, la perspective d’une crise économique et sanitaire semble aussi atteindre le moral, ce qui peut induire des formes de dépression réactionnelle et d’anxiété. Par ailleurs, le confinement peut aussi engendrer des tensions relationnelles.

Toutefois, dans ce contexte de crise et d’incertitude, il est important que les personnes puissent se laisser libres de trouver différentes ressources nouvelles pour y faire face. La sexualité en fait partie, comme l’un des moyens de se maintenir en bonne santé physique, mentale et relationnelle.

Cette explosion des ventes de sex-toys pourrait-elle être le fait de couples qui profitent de se retrouver pour renouer avec une certaine sensualité?

Il est fort probable que le temps à disposition potentialise les envies sexuelles. Cela pourrait aussi refléter l’envie pour certains couples de ne pas avoir de relations sexuelles directes par crainte de contamination. À noter qu’il n’a pas été démontré que le Covid-19 se transmettait par contact génital. Le risque majeur de transmission reste les baisers et les contacts avec une personne infectée ou potentiellement porteuse.

Ces ventes peuvent-elles être aussi le signe qu’avec le confinement, certains célibataires supportent encore plus mal la solitude?

C’est possible, car la sexualité a aussi un effet anxiolytique certain.

La typologie des articles commandés laisse penser que les femmes sont plus consommatrices de sex-toys que les hommes.

Les sex-toys pour femmes ont longtemps été plus développés et publicisés. Ils sont aussi plus présents dans les représentations érotiques que les sex-toys pour ces messieurs. Ils sont probablement plus couramment utilisés, par les hommes et les femmes, que les sex-toys pour hommes. En outre, les sex-toys pour femmes permettent de pallier plus directement des problèmes sexologiques masculins, comme la dysfonction érectile, que les sex-toys pour hommes. Il est possible encore que les femmes se sentent de plus en plus libres d’avoir une sexualité plus diversifiée, même sans homme.

Les commandes de sex-toys proviennent majoritairement de cantons urbanisés, comme l’est Genève. Pourquoi?

C’est difficile de dire. On constate en général que la population urbaine est souvent plus curieuse des nouveautés dans ce domaine et plus encline à la consommation.