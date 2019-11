Le Vert Maurice Mischler propose sa candidature

Syndic depuis 2011, député depuis 2017, le Palinzard Maurice Mischler annonce ce matin qu'il souhaite briguer le siège laissé vacant par le départ de la PLR Jacqueline de Quattro. Le comité élargi des Verts se réunit à huis clos ce mercredi soir au Buffet de la Gare de Lausanne pour fixer sa stratégie.

Âgé de 53 ans, marié et père de 3 enfants, Maurice Mischler est membre des Verts depuis leur création en 1997. Auparavant, il était membre du Groupement pour la protection de l'environnement, où Daniel Brélaz a aussi fait se premier pas en politique. Docteur en mathématiques, il enseigne cette branche au Gymnase de Beaulieu. Entretien.

La direction des Verts ne souhaite pas lancer de candidat, mais vous voulez tout de même y aller. Pourquoi?

Je respecterai la décision du comité élargi, quelle qu'elle soit. Je souhaite poser sur la place publique le débat sur l'opportunité de lancer une candidature verte. C'est très bien d'avoir un débat abstrait, mais il faut aussi concrétiser ce débat. Je ne suis pas d'accord avec ceux qui pensent qu'il n'y a personne de compétent chez les Verts. Il y a d'autres personnes possibles, parmi les municipaux Verts, par exemple Sylvie Podio. Nous ne pouvons laisser la porte grande ouverte au PLR, à l'heure des débats sur le climat et l'environnement.

Quels sont vos atouts?

Je suis syndic d'Epalinges depuis 8 ans et responsable des finances et j'ai un plaisir incroyable dans ces tâches. Hier soir, le budget de la commune a été adopté à l'unanimité. Le PLR va vraisemblablement proposer Christelle Luisier: je note qu'elle est, tout comme moi, syndique, députée, membre du comité de l'UCV. Certes, elle a une encolure d'avance, puisque son nom est évoqué depuis longtemps.

Si vous étiez élu le 9 février, il y aurait deux conseillers d'Etat issus des Verts. Cela ne serait pas trop, aux côtés de 3 socialistes et 2 PLR?

Selon les résultats de l'élection au Conseil national, les Verts sont relativement proches du niveau du PS et du PLR. Ce n'est pas arrogant de briguer un deuxième siège vert, car l'idée est d'abord de regarder la personne dans une telle élection. J'apporte - bien sûr - des idées vertes et c'est le poste du Département du territoire et de l'environnement qui serait visé. Je souligne que je suis membre de trois commissions consultatives de ce département, en matière d'énergie et de protection de la nature.

L'annonce d'une candidature issue de la Grève du climat vous a-t-elle poussé à vous lancer?

Non. Cette annonce m'a étonné. Il s'agira de toute façon d'une candidature de combat. Cela n'a rien à voir avec ma candidature à la candidature, même si je les soutiens depuis le début.

Est-ce que votre candidature nuirait à la solidité de l'alliance des socialistes et des Verts?

Je ne vois pas en quoi cela pourrait nuire à l'alliance. Nous ne visons pas de siège socialiste.