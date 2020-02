La Verte Béatrice Métraux prend en main l’Environnement

Fin 2013, Béatrice Métraux devenait «superministre de la Sécurité», titrait «24heures» quand la Verte reprenait la Police dans son département, réunissant alors l’entier de la chaîne pénale. Aujourd’hui, la voilà aussi «superministre de l’Environnement», puisqu’elle y ajoute ce volet-là à la faveur du remaniement gouvernemental dévoilé mardi. En pleine urgence climatique, la charge n’a rien d’anodine. Et ce transfert était pressenti.

À tout seigneur tout honneur, il convient d’ajouter que la PLR Christelle Luisier, élue dimanche au gouvernement en remplacement de Jacqueline de Quattro, sera quant à elle «superministre du Territoire». Elle hérite en effet du Service du développement territorial, auquel vient s’agréger la Centrale des autorisations en matière de constructions (CAMAC) et l’Office d’information sur le territoire (OIT) dans une toute nouvelle Direction générale du territoire. Si la libérale-radicale ne prend pas en main l’Environnement, qui file chez Béatrice Métraux, elle obtient en revanche les Institutions, qui font le voyage inverse. Cela comprend notamment les relations avec les Communes, la politique du logement, les affaires religieuses, les relations avec l’Ordre judiciaire vaudois...

L’Égalité va à la présidente

Le Conseil d’État en profite pour faire quelques autres ajustements par souci de «cohérence», de «logique» et d’«équilibre», selon la cheffe du gouvernement, Nuria Gorrite. Celle-ci accueille ainsi dans son département présidentiel le Bureau de l’égalité, qui formera avec le Service du personnel une Direction générale des ressources humaines.

Les deux ministres les plus concernées par ces rocades se disent contentes de ce compromis. Comme députée, Christelle Luisier s’est toujours profilée sur le thème de l’aménagement du territoire. La future ex-syndique de Payerne a aussi fait des relations Canton-Communes son cheval de bataille. Elle sera désormais dans l’autre camp, quand il s’agira de réformer la péréquation par exemple. «Je change de casquette et de rôle en endossant d’autres habits. Mais j’ai fait campagne sur l’importance du partenariat entre les collectivités publiques», rappelle-t-elle.

Quant à Béatrice Métraux, que l’on disait attachée à conserver la chaîne pénale, elle fait part de sa «grande satisfaction» à poursuivre la suppléance à la tête de la Direction générale de l’environnement, qu’elle assure depuis le départ fin novembre de Jacqueline de Quattro. «Cela comprend toutes les politiques environnementales: biodiversité, énergie, eaux, forêts.» Et notamment le Plan climat, «sur lequel j’ai travaillé d’arrache-pied ces dernières semaines avec les services». Ce programme très attendu, qui sera dévoilé ce printemps, portera sa patte, dit-elle. «J’ai poursuivi le travail et renforcé telle ou telle politique. Je vais proposer des mesures, un financement et une gouvernance, mais la mise en œuvre sera le fait de tous les services de l’État: Agriculture, Mobilité, etc. Tous les départements sont concernés, ce sera vraiment le Plan climat du Conseil d’État.»

Réactions positives

Les réactions politiques soulignent la cohérence du nouvel organigramme. «Il respecte la sensibilité et les compétences de toutes et tous», estime le vice-président du PS vaudois Pierre Dessemontet. Les Verts s’enthousiasment de voir leur ministre s’emparer de l’Environnement, alors qu’ils ont fait une percée aux fédérales d’octobre et que la candidate de la Grève du climat au Conseil d’État a recueilli 23% des voix dimanche. «Ce remaniement est la suite logique des dernières élections. La population attend des changements, et confier l’Environnement à une Verte en est un important», apprécie Alberto Mocchi, président des écologistes vaudois. «Reste qu’une ministre a besoin de moyens, et l’Environnement est depuis longtemps le parent pauvre du budget de l’État.»

Le PLR salue aussi, dans un communiqué, le changement opéré. «Lier la Sécurité et l’Environnement est un alliage assez baroque en soi, nuance néanmoins son président, Marc-Olivier Buffat. Les Verts ont souhaité détricoté ce qui avait été fait. Il est étonnant que tout d’un coup on défasse ce qu’on avait fait. Mais cet élément critique doit être pondéré par la création intelligente de la Direction générale du territoire.»

Christelle Luisier entrera en fonctions le 18 mars, date à laquelle la nouvelle organisation sera opérationnelle.