Les Verts déposent leur initiative pour le climat

Ce n’est pas un temps à parler de réchauffement climatique, comme diraient les climatosceptiques: c’est sous une pluie glaciale que les Verts vaudois ont déposé ce lundi matin leur initiative cantonale pour le climat auprès de la Division des affaires communales et des droits politiques, à la Cité.

Une vingtaine de militants et d’élus écologistes ont formé un cortège pour amener les cartons de feuilles remplies. Ils ont parcouru les quelques centaines de mètres séparant le siège du parti à la place de la Palud de la place du Château, portant à la fois les bannières des Verts et leurs parapluies. Plus de 14'000 signatures validées par les Communes ont été déposées alors qu’il en faut 12'000.

Villes et campagnes

«L’intérêt pour notre initiative ne s’est pas limité aux villes, puisque nous avons reçu des feuilles de presque toutes les communes vaudoises», se félicite le président Alberto Mocchi. La toute nouvelle conseillère aux États Adèle Thorens rappelle «l’importance de travailler pour le climat à tous les niveaux, international, national et aussi dans les cantons et les communes».

Plusieurs points de la Constitution cantonale seraient modifiés par l'initiative. D'abord, un nouveau but de l'État serait «la protection du climat et de la biodiversité ainsi que la lutte contre le réchauffement climatique et les dérèglements qu’il génère». Il devrait aussi tenir compte de «l’urgence environnementale».

Ces principes s'étendraient aux Communes et aux caisses de pensions publiques. Des délais sont fixés. En 2050, l’État et les Communes «doivent atteindre la neutralité carbone, dans l’exercice de leurs tâches». Ils doivent aussi définir des plans d’action pour viser des objectifs intermédiaires en 2030 et 2040.

Les caisses de pensions devraient, elles, «contribuer au moins au respect des engagements de la Suisse». Elles devraient se donner des «plans d’action de réduction massive des flux financiers et placements qui contreviennent aux objectifs climatiques internationaux». Les montants libérés par ce «désinvestissement des énergies fossiles» seraient réinvestis dans des activités protégeant le climat et «socialement responsables».

«Les Verts souhaitent que le texte soit soumis au peuple en 2021», explique le député Raphaël Mahaim. «Si le gouvernement apporte une réponse aussi forte que notre initiative, par exemple par le Plan climat, alors nous en étudierions le retrait», ajoute Alberto Mocchi.