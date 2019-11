[VIDEO] «Ça fait deux ans que je vis avec le VIH»

Thierry* (nom connu de la rédaction) a 26 ans et habite à Lausanne. Cela fait deux ans qu’il est porteur du VIH. Grâce au médicament qu’il prend quotidiennement, sa charge virale a baissé au point qu’elle n’est plus détectable et qu’il n’est plus contagieux. Nous l’avons rencontré et recueilli son témoignage anonymement, ni sa famille, ni son employeur n’étant au courant de son état de santé.

Tests de dépistage gratuits

Les 29 novembre et 2 décembre prochains,à l’occasion de la journée mondiale de lutte contre le sida, Unisanté, le CHUV et la fondation PROFA organisent des tests de dépistage à travers le canton de Vaud. Plus de renseignements sur profa.ch.