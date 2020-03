«La Ville doit entreprendre et moins vendre de vent»

À une année des prochaines élections communales, la PLR Florence Bettschart-Narbel se trouve désormais, selon l’expression consacrée, «à disposition de son parti». En avril, le congrès devrait la sacrer colistière du sortant Pierre-Antoine Hildbrand, unique représentant du camp bourgeois («24 heures» du 17 février). Conseillère communale et députée, l’avocate intervient beaucoup dans le débat public. Sur un mode piquant, elle critique le travail de la gauche, pas assez ambitieux à ses yeux.

Quelles sont vos chances d’être élue dans cette ville qui vote à gauche depuis trente ans?

Je ne me lance pas dans une candidature pour partir perdante! Les situations politiques ne sont pas immuables. Aux dernières cantonales, le PLR a gagné un siège et il reste le deuxième parti de la ville. Il semble légitime aujourd’hui de proposer la candidature d’une femme de centre droit pour un second siège.

Les Verts ont le vent en poupe. Peut-être obtiendront-ils un troisième siège?

Je ne sais pas si la montée des Verts est plus dangereuse pour leurs alliés socialistes ou pour le PLR. Notre électorat est relativement stable et nous avons de la relève.

Avez-vous le bon profil pour faire campagne aux côtés de Pierre-Antoine Hildbrand? Vous êtes centriste comme lui. Ne faudrait-il pas un duo plus contrasté?

Il y a cinq ans, le duo que formaient Pierre-Antoine Hildbrand et Mathieu Blanc offrait ce contraste et cela n’a pas suffi. Avec Pierre-Antoine Hildbrand, nous avons une différence essentielle: je suis une femme, il est un homme. Il est important de proposer un ticket paritaire qui permette de porter les valeurs du centre et de la droite. Au Grand Conseil, je suis alignée sur le parti et j’ai une bonne collaboration avec mes collègues de l’UDC.

Imaginez-vous une alliance de droite pour 2021?

Il est trop tôt pour le dire. Les discussions vont démarrer dans les états-majors des partis.

Y a-t-il encore une différence entre le PLR et les socialistes?

Je trouve que les socialistes lausannois sont beaucoup dans la gestion quotidienne de la ville et peu dans les grands projets. Sur les écoles, sur la mobilité, il ne s’est pas passé grand-chose ces cinq dernières années. Pas de nouvelles lignes de bus ou de tram. Il y a un certain blocage. La Municipalité fait du micromanagement sur de petits projets comme l’aménagement de places de jeux. C’est très bien, mais je pense que les Lausannois attendent plus de grands projets qui améliorent le quotidien.

Quel souffle nouveau apporteriez-vous sur les écoles?

À Béthusy, c’est grâce au PLR qu’un étage de plus a été consenti.

Ce n’est pas du micromanagement ça?

Non, car cela a une importance sur la démographie scolaire. Il faut pouvoir répondre aux demandes des gens. Pour moi, il est plus important de construire quatre classes supplémentaires pour un cadre scolaire agréable que d’aménager un potager dans le périmètre.

La Municipalité conduit des projets urbanistiques tout de même.

Un programme comme «Rues vivantes» se borne à réaménager quelques petits endroits, comme à Mon-Repos où l’on met quatre potelets et trois bancs en guise de requalification de l’espace public. Cela reste inabouti.

Comment auriez-vous vu les choses?

On peut mettre de vrais moyens avec une réorientation de la route et un grand trottoir, par exemple, comme cela se fait en Suisse alémanique. Là, cela reste léger. Autre exemple, les vélos à Lausanne ne bénéficient pas d’une vraie politique imaginative comme dans les pays nordiques. On pourrait envisager des passerelles, des choses un peu plus ambitieuses que les mesurettes que l’on nous propose.

L’espace public ne vous convient pas à Lausanne?

Je connais des Lausannois qui n’y sont pas à l’aise et des femmes qui le sont encore moins. Il y a des questions de propreté, notamment, dans les toilettes publiques, ou des rues qui ne sentent pas bon. Il serait nécessaire d’introduire des mesures plus fortes.

A-t-on raison de renoncer à la rampe Vigie-Gonin?

J’ai trouvé particulier d’y renoncer en s’appuyant sur une décision de justice qui, précisément, permet sa construction. J’ai trouvé aussi particulier le sabrage de champagne entre les socialistes et l’opposant «Toto» Morand qui est commerçant. Les axes forts impliquent la fermeture du Grand-Pont et de la rue de Genève. La rampe Vigie-Gonin était une des mesures de compensation négociée avec les commerçants. Et aujourd’hui, on ne propose pas de solution alternative.

Vous participez à la plateforme nationale PLR Urbain. On ne l’a pas beaucoup entendue depuis sa création, il y a deux ans. Que s’y prépare-t-il?

Nous sommes en train de monter une plateforme informatique pour échanger des expériences et des idées. Tout cela n’est pas facile avec nos calendriers électoraux respectifs. Mais nous nous voyons régulièrement et nous voulons créer une vraie politique PLR des villes qui n’est plus le tout-à-la-voiture et qui évolue sur les questions climatiques et de durabilité.

Que pensez-vous de la promesse de la Municipalité de neutralité carbone d’ici à 2030?

(Moue dubitative.) Je précise d’emblée que je ne suis pas climato-sceptique. Je suis même inquiète. Mais je reste pragmatique. Quels sont les moyens d’y parvenir? Il y a une prise de conscience collective, il est vrai. Il est juste que les bâtiments scolaires soient isolés, mais je ne sais pas si les mesures à l’échelle d’une ville sont pertinentes. On pourrait peut-être déjà multiplier les lignes de bus. Il faudrait davantage de transversales dans la ville. Tant que les gens perdent du temps dans les transports publics, ils ne les prennent pas.

Vous avez fait passer un amendement pour limiter la durée de l’arrêté d’imposition à un an. Avez-vous l’intention de proposer une baisse d’impôts pour les Lausannois?

Oui, on devrait aller vers une baisse d’impôts. Il y a un effort à faire pour la classe moyenne qui ne touche pas de subsides et paie cher son logement. Ce qui me frappe, c’est les comparaisons avec d’autres villes. Les Zurichois paient moins d’impôts alors que la ville a aussi des personnes en difficultés sociales, beaucoup de culture, des infrastructures importantes…

Dans cette logique, vous demanderiez alors aussi à la Municipalité de baisser les prestations, non?

Plus une collectivité reçoit d’argent, plus elle en dépense. J’aimerais que la Municipalité dégage des priorités et cesse d’investir dans des démarches participatives répétées dont on se demande parfois si ce ne sont pas des alibis. Tout cela coûte très cher. La Ville doit entreprendre et moins vendre de vent.

Vous allez faire campagne pour la Municipalité. Est-ce un tour de chauffe pour roder des ambitions cantonales en 2022?



J’aime ce niveau communal, même si j’apprécie beaucoup le Grand Conseil. Je veux me battre pour les Lausannoises et les Lausannois, pour une politique de centre droit en ville. Pour la suite, on verra. Le Conseil d’État, je n’y ai jamais pensé.