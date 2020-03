La Ville veut pacifier le chemin de la Paisible

«D’entente avec la commune voisine de Saint-Légier, nous estimons que c’est la meilleure solution possible», explique Alain Grangier, syndic. La Municipalité de La Tour-de-Peilz a décidé de créer une zone 30 km/h sur la partie urbanisée du chemin de la Paisible. Les aménagements seront réalisés ces prochains jours. «La zone 30 km/h devra encore être validée dans un délai d’une année, poursuit Alain Grangier. Nous devons prouver que cette mesure est suffisante.»

Il s’agira de démontrer que la norme V85 constatée (vitesse à laquelle roulent 85% des automobilistes) devra être inférieure à 38 km/h. Sinon la zone devra être déclassée, ou pourvue d’aménagements complémentaires.

Une desserte de quartier

Le chemin de la Paisible défraie la chronique depuis plusieurs années. Il relie la route de Blonay, sur la commune de La Tour-de-Peilz, à la route de Saint-Légier, sur le territoire de Saint-Légier-La Chiésaz, desservant plusieurs habitations. Or de nombreux automobilistes utilisent ce chemin, qui n’est pas une route collectrice secondaire, mais une desserte de quartier, afin de rejoindre l’autoroute depuis le centre-ville.

C’est pourquoi les riverains entendent depuis longtemps diminuer – voire supprimer – ce trafic de transit indésirable. Ils sont intervenus à de multiples reprises auprès des différents services communaux, cantonaux, de la Municipalité et par voie de presse, demandant notamment le classement du chemin en bordiers autorisés.

«Nous avons un an pour prouver que la réduction de la vitesse est une mesure suffisante» Alain Grangier, syndic

Une option qui n’est pas acceptable ni pour la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR) ni pour la Municipalité. Plusieurs options ont été évoquées au fil des ans, notamment via un préavis municipal déposé en 2012, en réponse à une motion de Jean-Yves Schmidhauser. À cette occasion, les conseillers communaux ont accepté la création d’un trottoir mais refusé des îlots et des ralentisseurs de trafic.

D’autres aménagements ponctuels ont aussi été mis en place à l’automne 2018, sur recommandations du Canton. Aujourd’hui, la Municipalité estime que l’aménagement d’une zone 30km/h au chemin de la Paisible (et sur le chemin de Crêt-Richard) devrait permettre d’améliorer la sécurité des riverains dans ce secteur. D’autant que, depuis la réouverture du chemin des Boulingrins tout juste rénové, le trafic a diminué de plus de 55% sur le chemin de la Paisible. Près de 96,5% des véhicules y roulent, en outre, en dessous de la vitesse de 50 km/h autorisée. Par l’instauration de cette zone 30 km/h, la Ville entend répondre au postulat de Philippe Eugster et à l’interpellation de Marc Wüthrich. Le Conseil communal ne pourra qu’en prendre acte.