Virés par une boîte de placement, ils réclament leurs salaires

La société Swiss Interim TTF semble être en fin de vie. Après avoir licencié son personnel avant Noël et fermé ses bureaux, la voilà en sursis concordataire provisoire. La demande a été admise par le président du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne le 14 février, pour une durée de quatre mois. Le juge a nommé un avocat lausannois comme commissaire au sursis provisoire.

Selon nos sources, la somme des poursuites enregistrée à mi-février atteignait près de 750'000 francs. La SUVA réclame 450'000 francs à Swiss Interim TTF. Quant à la caisse de compensation AVS de la branche, Swisstempcomp, elle réclame près de 230'000 francs. Enfin, près d’une vingtaine de poursuites ont été engagées par des employés non payés, défendus par Unia, pour un total de près de 70'000 francs.

Dimension romande

Swiss Interim TTF, fondée en 1998, est présente dans cinq cantons romands. En plus de son siège central à Lausanne, elle détient des succursales à Yverdon, et aussi Genève, Fribourg, Bulle, La Chaux-de-Fonds et Sion. Depuis la veille de Noël, aucune ne répond. En janvier, «La Liberté» indiquait la fin de l’antenne fribourgeoise et «PME Magazine» parlait de «faillite romande».

Mais, plutôt que de faillite, c’est de sursis concordataire provisoire qu’il est question, dont le commissaire désigné par la justice est l’avocat Stefano Fabbro. Il n’a pas répondu à nos appels, pas plus que l’administrateur de Swiss Interim, David Duquesne. Dans quelle situation se trouve la société? A-t-elle des chances de reprendre ses activités? La procédure en cours lui permet de prendre le temps de trouver des arrangements avec les créanciers. Mais sans garantie de survie.

Vacances compromises

Le syndicat Unia est vent debout contre les pratiques de Swiss Interim. Les licenciements d’avant Noël, accompagnés du non-paiement des salaires, passent mal. «C’est parfaitement scandaleux, juge Nicolas Rochat Fernandez, juriste d’Unia à Yverdon. Les travailleurs, en fin d’année, attendent fréquemment un solde de rémunération qui leur est dû, grâce auquel ils peuvent partir en vacances, pas seulement le 13e salaire.»

Quelques-uns des travailleurs auraient été payés aujourd’hui, selon le syndicaliste. Reste que, pour Unia, l’entreprise ne doit plus être autorisée à exercer. «Nous avons écrit aux autorités des différents cantons, dans le canton de Vaud au Service de l’emploi, pour demander un retrait d’autorisation», poursuit-il.

Unia fait aussi intervenir ses relais politiques. Dans le Canton de Vaud, le député socialiste Arnaud Bouverat, aussi secrétaire syndical d’Unia, questionnera Philippe Leuba devant le Grand Conseil. «Quel est le suivi effectué par le Service de l’emploi sur l’entreprise Swiss Interim ainsi que sa position sur l’autorisation d’exercer dont elle bénéficie toujours, malgré les manquements graves au droit du travail et aux critères définis par la loi fédérale?» demande le Lausannois.

Au Conseil national, c’est le Valaisan Mathias Reynard qui interviendra. «Vu la structure intercantonale et en sa qualité d’organe suprême de contrôle (...), le SECO va-t-il assurer le suivi du dossier et se prononcer sur le retrait d’autorisation d’exercer de la société?» demande-t-il au Conseil fédéral.

Dispositions impératives

Que dit la loi fédérale? Qu’une boîte de placement peut voir son autorisation supprimée si elle «enfreint de manière répétée ou grave des dispositions impératives ressortissant à la protection des travailleurs». Le SECO, justement, dans ses «Directives et commentaires», donne une brève liste d’exemples de ces violations: «L’annulation injustifiée de créances de salaires», ou encore «le non-versement des cotisations aux assurances sociales».

En exigeant le retrait de l’autorisation d’exercer de Swiss Interim alors que la société est en sursis concordataire, le syndicat Unia n’a-t-il pas l’impression de tirer sur une ambulance? «C’est une activité soumise à autorisation publique, tranche Nicolas Rochat Fernandez. La seule question est de savoir si les critères sont encore réunis pour exercer.»