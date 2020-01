Yves Ravenel n'est plus syndic de Trélex

«Je quitte mon poste de syndic avec effet immédiat», annonce Yves Ravenel à «24 heures» ce vendredi matin. «J'ai pris une semaine de réflexion et après trente ans de politique, c'est bon, je tourne la page, explique-t-il. Je vais me consacrer à ma santé, à mes proches et à ma vie de tous les jours». Yves Ravenel n'a pas souhaité faire plus de commentaires sur sa décision.

Il a annoncé sa démission du Grand Conseil, dont il était président, le lundi 13 janvier. Le lendemain, les responsables de son parti, l'UDC, annonçaient qu'il se mettait «au vert» quelques jours.

Une semaine plus tôt, sa condamnation pour menaces qualifiées et tentative de menaces qualifiées envers sa future ex-épouse a été révélée. La décision date d'août 2019 et avait d'abord fait l'objet d'une opposition d'Yves Ravenel, avant qu'il y renonce.

