Innovation technologique – Vaud renouvelle son soutien financier à la FIT Le Canton versera 16 millions de francs jusqu’en 2030 à l’institution qui soutient les jeunes entreprises vaudoises et romandes.

La FIT est un outil crucial pour le développement des start-ups vaudoises, selon le conseiller d’État Philippe Leuba (Archives). KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD

Le Canton de Vaud va continuer de financer la Fondation pour l’innovation technologique (FIT), qui soutient les jeunes entreprises vaudoises et romandes. Il versera 16 millions de francs jusqu’en 2030, soit deux millions par an.

«La FIT est un outil nécessaire et crucial pour le développement des start-up vaudoises», a relevé jeudi le conseiller d’État Philippe Leuba, cité dans un communiqué. Entre 2013 et 2021, elle a contribué à créer 196 start-up et 1295 emplois qualifiés dans le canton de Vaud, soit des résultats au-delà des attentes.



Success story

Globalement, depuis ses débuts en 1994, la fondation a déployé près de 58 millions de francs d’aides financières et soutenu la création de 4550 emplois, dont 2930 en Suisse. Certaines des starts-ups qu’elle a aidées ont fait du chemin, en témoigne l’entrée en bourse de Sophia Genetics, Astrocast ou encore Onward.

Des entrepreneurs ont souligné l’importance d’un tel outil dans les phases de lancement d’un projet. «Pour une start-up, la FIT est essentielle pour soutenir les efforts d’innovation, de développement et de commercialisation», selon Patrick Trinkler, co-fondateur de Cysec.

Diversification

Depuis quelques années, la FIT a diversifié ses aides. En 2018, elle a lancé FIT Digital pour soutenir les entrepreneurs établis dans le canton qui développent des projets avec un modèle d’affaires innovant et basé sur une technologie numérique.

En 2021, elle a déployé pour la première fois des soutiens aux start-ups spécifiques à un domaine d’activité, celui de la nutrition et de l’accueil. Ce programme comprend deux volets: le premier pour les start-ups digitales, avec l’École hôtelière. Le second en collaboration avec Nestlé.

D’autres projets sont en cours pour accroître et diversifier ses aides. La Fondation projette notamment de créer avec des entreprises privées de nouveaux programmes spécifiques à certains secteurs d’activité, à l’image de ce qui a été fait pour la nutrition et l’accueil, ajoute le communiqué de la FIT et de l’État de Vaud.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.