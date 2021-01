Vaud: routes fermées et chalets évacués Afficher plus

En raison du risque élevé d’avalanches et de glissement de terrain, plusieurs routes de l’est Vaudois sont surveillées et seront fermées dans la nuit de jeudi à vendredi, et ce jusqu’à nouvel avis. L’axe routier reliant Lavey à Morcles doit être fermé à la circulation depuis le hameau d’Eslex depuis 23 heures jeudi en raison du risque d’avalanche spontanée. Une réévaluation se fera vendredi, selon un communiqué de la police cantonale vaudoise.

La route entre Bex et Plans-sur-Bex sera également fermée depuis Fregnières jusqu’à Plans-sur-Bex à minuit, avec une réévaluation vendredi. En cas de fermeture prolongée, la population des Plan-sur-Bex pourrait être isolée et sera prise en charge par les autorités.

Aux Diablerets, plusieurs chalets doivent être évacués dans la nuit de jeudi à vendredi. Leurs habitants seront pris en charge et relogés.