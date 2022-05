Afin d’être réactif face au loup, Vaud s’est doté d’une brigade d’intervention rapide auprès de l’éleveur de patous Jean-Pierre Vittoni: Riki , au centre, et l’une des deux petites dernières, Ciel et Caramel .

Face aux attaques de loup qui se succèdent, le Canton de Vaud a décidé de se doter d’une brigade canine d’intervention rapide. Concrètement, l’État a «réservé» deux chiens à Jean-Pierre Vittoni, éleveur de patous à La Forclaz et agréé par la Confédération. Ceux-ci seront mobilisables en tout temps.

Le premier, Riki, 2 ans et demi, est déjà une valeur sûre pour prévenir des attaques telles que celles survenues l’été passé dans la vallée de l’Hongrin – où la présence du prédateur a encore été vérifiée en mars dernier – et à Lignerolle fin avril – très vraisemblablement le fait du loup. Reste à choisir le second. Ou plutôt la seconde: Ciel et Caramel, deux femelles de 15 mois, ont reçu leur diplôme de chien de protection vendredi.