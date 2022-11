Afflux migratoire – Vaud se prépare à recourir aux abris de Protection civile Dès le 30 novembre, les autorités cantonales pourraient ouvrir les abris de la PCi, puisque selon les prévisions, il manquerait jusqu’à 600 places d’hébergement à fin décembre. ATS

Louis-Henri Delarageaz, commandant de la Protection civile vaudoise visite un dortoir de l’abri anti-atomique à La Tour-de-Peilz. KEYSTONE

Face à l’afflux de migrants, le canton de Vaud se prépare à recourir aux abris de la protection civile (PCi). Selon les prévisions, il pourrait manquer jusqu’à 600 places d’hébergement à fin décembre dans le canton, une «situation extraordinaire».

Le canton a pour l’heure accueilli 5370 personnes venant d’Ukraine, un chiffre qui ne cesse de croître. À cela s’ajoute une hausse des requérants venus d’autres pays comme l’Afghanistan, la Turquie et l’Algérie, ainsi que la décision de la Confédération de transférer plus vite les requérants de ses centres vers ceux des cantons.

Résultat: «Nous n’arriverons pas à accueillir ces personnes dans les lieux à disposition, même dans les scénarios les plus bas. Nos capacités ne sont pas inépuisables», a expliqué mardi la conseillère d’État Isabelle Moret, à l’occasion d’une conférence de presse avec ses collègues Rebecca Ruiz, Frédéric Borloz et Vassilis Venizelos.

Pas d’enfants dans les abris PC

Pour y faire face, le Conseil d’État pourrait recourir aux abris de la PCi, à partir du 30 novembre, et pour un temps limité. Les préparatifs commencent immédiatement. Le gouvernement a décidé que ces abris n’accueilleront pas de femmes ni d’enfants, ni de personnes qui présentent des problèmes médicaux documentés.

Comme les réfugiés en provenance d’Ukraine sont constitués essentiellement de famille, cette population ne se retrouvera pas en priorité dans les centres PCi. «Nous sommes parfaitement conscients que ce n’est une solution optimale. Mais nous devons éviter que des gens ne dorment dehors», a ajouté Mme Moret.

L’objectif est de trouver 140 places à court terme, ce qui représente deux abris, et potentiellement 400 places ensuite. Le canton entend travailler avec les communes, et trouver des espaces aptes à accueillir ces migrants durant la journée. Trente abris ont été identifiés, et onze sont potentiellement utilisables.

Recherche de locaux

En parallèle, l’Établissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM) continue à rechercher des hébergements en surface, même dans des halles ou des locaux commerciaux à réaménager. Et les propositions des particuliers restent les bienvenues. Une petite moitié des réfugiés ukrainiens sont hébergés chez des particuliers, selon Erich Dürst, directeur de l’EVAM.

Le Conseil d’État a pris acte de la décision de la Confédération d’utiliser la caserne de Moudon pour accueillir des migrants qui viennent d’arriver sur sol suisse et sont encore en «phase fédérale». Les premiers requérants devraient arriver dans les jours qui viennent. Ils pourraient être jusqu’à 350 d’ici à la fin de l’année, un chiffre ramené à 200 l’année prochaine.

Gros défis

Pour le reste, les conseillers d’État ont tiré un bilan de l’accueil des migrants ukrainiens et rappelé les importants défis que cela représente. Rebecca Ruiz a expliqué que 35% des réfugiés ukrainiens sont des mineurs, et qu’ils arrivent avec des souffrances psychiques importantes. La prise en charge se développe avec des groupes de parole ou des consultations médicales dédiées.

L’école, qui est sous pression, essaie aussi de se préparer au mieux, a ajouté Frédéric Borloz. Depuis le début du conflit, 1136 élèves ont été enclassés à l’école obligatoire et 255 dans le postobligatoire. Enfin, l’insertion, un «enjeu majeur», est encouragée par une orientation rapide vers des cours de français. Au 3 octobre, 299 personnes avaient une activité lucrative, soit 9,61% des personnes entre 18 et 65 ans, un chiffre en augmentation.

