Certificat Covid – Vaud souhaite un assouplissement pour la cathédrale de Lausanne Face aux réactions provoquées par l’obligation de présenter un pass sanitaire dans l’édifice religieux, le Canton est en discussion avec l’Office fédéral de la santé publique pour essayer d’obtenir un assouplissement.

Il faut désormais être détenteur d’un certificat Covid dans les lieux de culte apparentés à des lieux de culture, comme les cathédrales ou les grandes églises. (Photo d’archives) Jean-Paul Guinnard/24 heures

Le Canton de Vaud est en discussion avec la Confédération pour obtenir un assouplissement de l’extension de l’obligation du certificat Covid pour la cathédrale de Lausanne, a appris mercredi Keystone-ATS. Depuis lundi, il faut montrer le pass sanitaire dans les lieux de culte apparentés à des lieux de culture, comme les cathédrales ou les grandes églises.

À lire: La cathédrale de Lausanne au même régime que les musées

Selon les nouvelles directives fédérales en vigueur, les lieux de culte sont traités différemment. En dessous de la limite de 50 personnes, la visite d’une église ne nécessite pas de présenter le certificat Covid. Mais le Conseil fédéral associe en revanche certains lieux de culte à des établissements de culture et de loisirs, au même titre donc que les musées, théâtres, cinémas et salles de concerts.

Le pass sanitaire est donc exigé pour visiter par exemple les cathédrales de Lausanne, de Genève ou de Fribourg. Ce qui n’est pas sans susciter des réactions parmi le public et dans les milieux religieux. Une pasteure de la cathédrale de Lausanne estimait dans nos pages que l’édifice religieux reste avant tout un lieu de culte et déplorant «une incompréhension des besoins spirituels».

Deux lieux concernés

Même s’il doit se plier à la dernière ordonnance fédérale entrée en vigueur lundi, le Canton de Vaud n’est de loin pas insensible à cette particularité des grands lieux de culte apparentés à des lieux de culture et de loisirs.

«Nous sommes actuellement en discussion avec l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) pour essayer d’obtenir des assouplissements» pour la cathédrale de Lausanne ou l’abbatiale de Payerne, indique à Keystone-ATS Jean-Luc Schwaar, directeur général des affaires institutionnelles et des communes. Ces deux lieux de culte sont pour l’instant les seuls concernés sur Vaud par le certificat Covid.

La question doit encore être éclaircie pour l’abbatiale de Romainmôtier, selon lui. Toutes les autres plus petites églises du canton ou celles qui n’ont pas un intérêt culturel particulier ne sont pas touchées par l’extension de l’obligation du sésame sanitaire, rappelle Jean-Luc Schwaar.

Pas encore de réponse

Sollicité par Keystone-ATS, l’OFSP n’avait pas encore répondu en début d’après-midi aux questions de l’agence de presse, à savoir notamment si la Confédération entrait en matière sur la demande vaudoise.

Pour rappel, les Églises nationales avaient soutenu la décision du Conseil fédéral. Dans un communiqué conjoint, l’Église évangélique réformée de Suisse (EERS) et la Conférence des évêques suisses (CES) avaient toutefois émis une réserve sur «le fait que les services funèbres et autres rituels d’ensevelissement, également non chrétiens, ne soient pas exemptés du certificat obligatoire».

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.