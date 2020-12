Tour de vis du Conseil fédéral – Vaud: un mercredi sous haute tension La journée promet d’être chaude au lendemain de l’annonce de nouvelles restrictions au niveau national pour endiguer la pandémie. Les restaurateurs et les milieux culturels sont furieux. Le Conseil d’État pourrait s’exprimer ce mercredi. Jérôme Cachin DÉVELOPPEMENT SUIT

Au restaurant l’Ecusson Vaudois de Rances, le patron Alain Biolley se prépare à la réouverture du 10 décembre. Denise Raymondaz dresse les tables et prépare les pizzas à emporter. 24heures/Odile Meylan

Annoncé mardi soir en urgence, le tour de vis du Conseil fédéral passe très mal dans les cantons romands, Vaud en particulier. Fermeture à 19 heures pour les cafés-restaurants, les commerces, installations sportives et de loisirs, et fermeture complète les dimanches. Pas de réunions privées de plus de 5 personnes, sauf pour Noël et Nouvel-An qui pourront se fêter à 10. Aucune activité culturelle.

Ces mesures qui toucheraient l’ensemble de la Suisse pourraient entrer en vigueur dès ce samedi 12 décembre. Les sept Sages prendront leur décision vendredi, après une consultation rapide des Cantons.

Vague de réactions négatives

Ces nouvelles restrictions ont provoqué une vague de réactions négatives depuis mardi soir. Les restaurateurs, qui devaient reprendre leurs activités jeudi, sont les plus fâchés. Plusieurs ministres cantonaux romands ont réagi négativement.

Le Conseil d’État vaudois a convenu mardi soir de ne pas s’exprimer publiquement. Il s’est réuni ce matin en séance hebdomadaire ordinaire, comme tous les mercredis. Les gouvernements romands cherchent à se coordonner, en vue d’une prise de position commune. La tentative peut s’avérer difficile, ce qui justifierait la discrétion – provisoire - du gouvernement vaudois ce mercredi.

La réunion du Conseil d’État a été inhabituellement courte, puisqu’il se rend en entier à Berne pour assister à l’élection du conseiller fédéral Guy Parmelin à la présidence de Confédération pour 2021.

Un agenda chargé

L’agenda de ce mercredi 8 décembre est chargé. Le parlement vaudois se réunit aujourd’hui de 14 heures à 21 heures. Il traite en urgence le dossier des aides économiques cantonales annoncées le 25 novembre par le Conseil d’État. Ces différentes mesures coûtent au total 91 millions de francs.

Retrouvez nos informations tout au long de la journée.