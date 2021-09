Politique muséale – Vaud veut faire de Rumine son Palais des savoirs Sa plateforme pour les arts visuels sur les rails, le Canton soigne sa vitrine scientifique en voulant l’embellir avec une enveloppe entre 45 et 50 millions de francs. Florence Millioud-Henriques

Le Palais de Rumine veut revoir les foules, comme lors de l’exposition Ai Weiwei en 2017-2018, qui avait essaimé son art à tous les étages et qui avait ainsi scellé l’union sacrée entre les différents musées du bâtiment. Patrick Martin

On pourrait presque croire que les dernières expositions à succès montées au Palais de Rumine depuis 2018 – «Cosmos», «Exotic?» et «Froid» – ont anticipé la politique qui a annoncé, mardi, vouloir faire de la bâtisse l’enveloppe d’un Palais des savoirs alliant les sciences naturelles et humaines. À lire comme ça, on dirait un voyage dans le passé! Celui des musées du XVIIIe siècle qui ne juraient que par une amplitude aussi encyclopédique qu’austère. Mais c’est un pas décidé vers le futur qui est amorcé, en commençant par un crédit d’étude de 4,5 millions de francs à déposer ce mois encore devant le Grand Conseil.