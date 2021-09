La vie des aînés – Vaud veut mieux répondre aux besoins de ses seniors Le Canton planche sur une nouvelle politique du vieillissement pour faire face aux changements démographiques. Marie Nicollier

La démarche participative, socle de la stratégie «Vieillir 2030», implique plus de 130 personnes issues de différents secteurs en lien avec les aînés (associations de seniors, communes, soins à domicile…) sous forme de groupes de travail et d’ateliers. Getty Images/iStockphoto

«Nous sommes confrontés à un vieillissement important de la population et à une évolution continue des besoins des seniors, par exemple en matière de logement et de santé, constate Rebecca Ruiz, cheffe du Département de la santé et de l’action sociale. L’entier du dispositif sociosanitaire doit être préparé pour absorber le changement démographique qui nous attend.»

«Il faut tenir compte de la diversité de parcours et de profils des seniors.» Rebecca Ruiz (PS), cheffe du Département de la santé et de l’action sociale

La conseillère d’État Rebecca Ruiz planche sur la politique du vieillissement depuis son entrée en fonction en 2019. ARC

En 2030, les plus de 65 ans représenteront 18,7% de la population vaudoise, puis 21% en 2040. «Il faut adapter les programmes et activités existantes à ces mutations en tenant compte de la diversité de parcours et de profils des seniors», dit Rebecca Ruiz. D’où «Vieillir 2030», la nouvelle politique évolutive pour les aînés élaborée par le biais d’une démarche participative. Il s’agit de trouver des stratégies concrètes qui prennent en compte les besoins. «Une majorité de seniors restent actifs au-delà de la retraite, indique par exemple Rebecca Ruiz. La plupart souhaitent aussi vieillir à domicile*. Autre besoin: celui de s’intégrer socialement lorsque l’on est fragile.»